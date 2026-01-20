X!

Nuuki linnapea ERR-ile: inimesed peavad teineteisele toeks olema

Avaraaq Olsen. Autor/allikas: ERR
Nuuki linnapea Avaraaq Olseni sõnul mõjub USA ähvarduste tulemusel tekkinud olukord gröönimaalaste vaimule raskelt ning tema sõnumiks on, et inimesed peavad üksteisele toeks olema.

Nuuki linnapea näitab läinud ööl Lõuna-Gröönimaa kohal pildistatud virmalisi. Need olid erakordselt tugevad, selliseid punaseid lehvikuid näeb harva isegi siin.

Nuukis nägi pilvede vahelt vaid rohelisi. Kui virmalisi näeb Gröönimaal siiski tihti, siis tekkinud poliitiline olukord on väikesele rahvale täiesti uus.

"Inimesed ei ole harjunud nägema nii palju ajakirjanikke tänavatel ja nad on siin kogu maailmast. Täna me näeme ka rohkem sõjaväelasi Nuukis. Aga emotsionaalses plaanis on see olnud meile nagu Ameerika mäed. Alguses mõtlesime, et see on lihtsalt üks halb nali ja korraga olime hirmul," ütles Nuuki linnapea.

Linnavalitsus kutsub inimesi üles üksteisele vaimselt toeks olema.

"Ma ütlen inimestele, et me peame teineteisega rääkima, üksteise eest hoolitsema, me oleme välja töötanud abimaterjalid, kuidas lastega sellest rääkida, samuti, kuidas vanemate inimestega sellest olukorrast rääkida. Mida me veel teeme - me kindlustame, et oleks kohti, kus inimesed saavad kokku tulla. Pärast laupäevast demonstratsiooni me korraldasime suure koosolemise kultuurimajas, meil oli kontsert, laul ja koomikud," sõnas Olsen.

Nuuki linnapea ametipostil olev inimene ei tohi võtta sõna ega anda intervjuusid poliitilistel teemadel. Selline on kohalik kord. Sestap me sellest ka ei räägi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

