Tallinnas Kristiines evakueeriti põlengu tõttu 25 inimest

Foto sündmuskohalt.
Foto sündmuskohalt. Autor/allikas: Päästeamet
Tallinnas Kristiinas põles teisipäeva õhtul laohoone, mistõttu evakueeriti kõrvalhoonest 25 inimest. Kolm sündmuskohal olnud politseinikku viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Häirekeskus sai teate tulekahjust Tallinnas Kristiine linnaosas kell 18.45.

Kadaka teel põles laohoone lahtise leegiga ning näha oli rohkelt suitsu, teatas päästeameti pressiesindaja. 

Päästjad asusid põlengut kustutama ja tulelevikut hoone teistele osadele piirama. Kõrvalhoonest evakueeriti kokku 25 inimesed, keegi viga ei saanud.

Kell 19.29 suudeti tulekahju lokaliseerida. Tulekahju likvideeriti kell 20.55. Tule levik kõrvalhoonetele hoiti ära. Põles vana laohoone, kus olid praht ja rehvid. 

Päästesündmuse käigus hingasid kolm politseinikku suitsu sisse ning nad toimetati tervisekontrolliks haiglasse.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Lea Bärensoni sõnul ei ole politseinike tervisekahjustus õnneks väga tõsine.

"Need politseinikud olid esimesena sündmuskohal ja hakkasid kiirelt lähedalasuvast majast evakuatsiooni korraldama. Vahetult seal põlengu sündmuskohal töötades olid nad suitsu sees ning tundsid end pärast kehvasti ja vajasid arstiabi. Ühe ametniku toimetas haiglasse kiirabi ja kaks pöördusid sinna ise ning nad saavad EMOs praegu vajaliku abi," sõnas operatiivjuht. 

Tulekahju tekkepõhjus selgitatakse välja edasise menetluse käigus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

