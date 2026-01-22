X!

Otse kell 10: riigikogu arutab Terrasele umbusalduse avaldamist

Riigikogu arutab neljapäeval 33 riigikogu liikme esitatud kirjalikku nõuet umbusalduse avaldamiseks regionaal- ja põllumajandusministrile Hendrik Johannes Terrasele. Kell 10 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Umbusaldusavalduse arutelu toimub teise päevakorrapunktina.

Arutelul esinevad sõnavõtuga umbusaldusavalduse algatajate ehk Keskerakonna esindaja ning minister Terras, kellele iga riigikogu liige võib esitada kuni kaks küsimust. Pärast seda toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad, ning seejärel pannakse ministrile umbusalduse avaldamine hääletusele.

Ministrile avaldatakse umbusaldust, kui selle poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 riigikogu liiget.

Keskerakond soovib umbusaldada regionaal- ja põllumajandusminister Terrast, kelle veetav ühistranspordireform näeb muu hulgas ette tasuta sõidu lõpetamise lastele ja pensionäridele. Algatust toetavad  riigikogu opositsioonisaadikud Isamaast, EKRE-st ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

