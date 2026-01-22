X!

Riia volikogu võttis vastu 1,7 miljardi euro suuruse eelarve

Talvine Riia
Talvine Riia Autor/allikas: ERR
Läti raadio teatas neljapäeval, et Riia volikogu istung kestis kolmapäeval mitu tundi ja linn võttis lõpuks vastu 1,7 miljardi euro suuruse eelarve.

1,7 miljardi euro suuruse eelarve suuruse eelarve prioriteedid on pered, haridus, turvalisus, majanduskasv ja taristu. Sel aastal peaksid tulud kasvama kiiremini kui tulud, esimest korda viimase kümne aasta jooksul peaks vähenema eelarvepuudujääk. Tänavusteks tuludeks prognoositakse 1,5 miljardit eurot. 

2026. aasta eelarve poolt hääletas 34 saadikut, vastu oli 22 ning kolm liiget jäid erapooletuks. Transport ja taristu on tänavu suuruselt teine kulurida ning pärast aastaid kestnud venitamist peaks Riia linn alustama sel aastal Vanšu silla remonti.

Turvalisusele tehtavad kulutused suurenevad mitu korda, munitsipaalpolitseinike palkade tõstmiseks eraldatakse kaks miljonit eurot. Umbes neli miljonit eurot eraldatakse selleks, et haridusasutused saaksid sujuvalt üle minna lätikeelsele õppele. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

