Apollo sulgeb Tallinna Mustamäe keskuse raamatupoe

Tallinnas on Apollo raamatupoode üheksa, kuid alates veebruarist jääb nende arv ühe võrra väiksemaks, sest Apollo Mustamäe keskuse pood paneb uksed kinni.

Apollo turundusjuht Ardo Krass ütles ERR-ile, et sulgemise põhjuseks on ärilised kaalutlused. Siiski ei tähenda see tema sõnul, et raamatuäri üldse koomale tõmmataks – kauplusi uuendatakse aktiivselt ning avatakse ka uusi.

"Viimase kahe aasta jooksul oleme uuendanud Apollo kaupluseid Tartu Kaubamajas ja Tartu Lõunakeskuses. Lisaks avasime eelmise aasta suvel uue esinduskaupluse Apollo Plaza keskuses ning märtsis teeb uksed lahti Apollo kauplus Keila keskuses," rääkis Krass.

Apollo raamatupoed kuuluvad Margus Linnamäe Apollo Groupi kontserni, mille konsolideeritud käive oli 2024. aastal 227,36 miljonit eurot ja kasum 1,37 miljonit eurot.

OÜ Mustamäe Keskus kuulub investeerimisfirmale Brcks SPV5, mille omanikud on Läti ettevõtja Maksims Mališko ja Vitali Kõllomets.

2024. aastal teenis keskuse pidaja ligi 3,766 miljoni euro suuruse käibe juures 1,334 miljonit eurot kasumit.