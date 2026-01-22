Tallinna börs ootab uusi tulijaid ja välisinvestorite naasmist

Eksperdid vaatavad alanud aastale Tallinna börsil ettevaatliku optimismiga. Tõusupotentsiaali on, kuid selle realiseerimiseks oleks vaja uusi börsiletulijaid ja ka välisinvestorite naasmist.

Endine rahandusminister, praegune riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd usub, et alanud aasta võiks Tallinna börsi jaoks olla pigem positiivne.

"Olen pigem optimistlik, kuigi päris suure tõusu tegi börs ära juba eelmisel aastal ja selle aasta alguses," ütles Sõerd. "Võib-olla on need positiivsed ootused, mis investoritel on, juba suures osas hinda sisse jõudnud."

Pikisilmi oodatakse välisinvestorite tagasitulekut.

"Eelmine aasta, eriti aasta teine pool, oli suhteliselt positiivne, aga see on olnud eelkõige kohalike investorite toel," nentis LHV Groupi juht Mihkel Torim. "Sel aastal tahaks näha, kas välisinvestorid on taas Tallinna börsi üles leidmas. Seda mõjutab päris mitu asja: milline on geopoliitiline foon ja konjunktuur majanduses laiemalt."

Teine võtmeküsimus on uute ettevõtete IPO-dega börsiletulek.

"Eelmise aasta üle ei saanud midagi kurta, pluss 18 protsenti aasta baasil on päris hea tulemus, eriti kui paneme selle Euroopa või maailma konteksti," sõnas Redgate'i partner Valeria Kiisk. "Aga kõik sõltub sellest, kas tuleb uusi ettevõtteid börsile – suuri magneteid, nagu kunagi olid Tallinna Sadam ja Enefit Green –, siis on väljavaated kindlasti väga positiivsed," lisas Kiisk.

Paljud erasektori ettevõtted mõtlevad sellele, aga oodatakse ehk mõnd suurt sündmust, millele järgneks doominoefekt ja börsile tuleks palju uusi firmasid.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots kinnitab, et mitmed ettevõtted on börsiplaani pidanud juba mitu aastat, kuid ebasoodne keskkond on neid seni tagasi hoidnud.

"Ma väga loodan, et vähemalt üks neist teeb oma sammud teoks 2026. aastal," ütles Ots.

"Ei saa ära unustada meie ükssarvikuid, nagu Bolt. Ma ei oska öelda, milline nende graafik IPO osas on, kas 2026., 2027. aasta või millal, aga igatahes on eesmärk, et ka nemad end vähemalt topeltnoteeriks Tallinna börsil," ütles Ots.