X!

Tallinna börs ootab uusi tulijaid ja välisinvestorite naasmist

Majandus
Foto: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Eksperdid vaatavad alanud aastale Tallinna börsil ettevaatliku optimismiga. Tõusupotentsiaali on, kuid selle realiseerimiseks oleks vaja uusi börsiletulijaid ja ka välisinvestorite naasmist.

Endine rahandusminister, praegune riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd usub, et alanud aasta võiks Tallinna börsi jaoks olla pigem positiivne.

"Olen pigem optimistlik, kuigi päris suure tõusu tegi börs ära juba eelmisel aastal ja selle aasta alguses," ütles Sõerd. "Võib-olla on need positiivsed ootused, mis investoritel on, juba suures osas hinda sisse jõudnud."

Pikisilmi oodatakse välisinvestorite tagasitulekut.

"Eelmine aasta, eriti aasta teine pool, oli suhteliselt positiivne, aga see on olnud eelkõige kohalike investorite toel," nentis LHV Groupi juht Mihkel Torim. "Sel aastal tahaks näha, kas välisinvestorid on taas Tallinna börsi üles leidmas. Seda mõjutab päris mitu asja: milline on geopoliitiline foon ja konjunktuur majanduses laiemalt."

Teine võtmeküsimus on uute ettevõtete IPO-dega börsiletulek.

"Eelmise aasta üle ei saanud midagi kurta, pluss 18 protsenti aasta baasil on päris hea tulemus, eriti kui paneme selle Euroopa või maailma konteksti," sõnas Redgate'i partner Valeria Kiisk. "Aga kõik sõltub sellest, kas tuleb uusi ettevõtteid börsile – suuri magneteid, nagu kunagi olid Tallinna Sadam ja Enefit Green –, siis on väljavaated kindlasti väga positiivsed," lisas Kiisk.

Paljud erasektori ettevõtted mõtlevad sellele, aga oodatakse ehk mõnd suurt sündmust, millele järgneks doominoefekt ja börsile tuleks palju uusi firmasid.

Tallinna börsi juht Kaarel Ots kinnitab, et mitmed ettevõtted on börsiplaani pidanud juba mitu aastat, kuid ebasoodne keskkond on neid seni tagasi hoidnud.

"Ma väga loodan, et vähemalt üks neist teeb oma sammud teoks 2026. aastal," ütles Ots.

"Ei saa ära unustada meie ükssarvikuid, nagu Bolt. Ma ei oska öelda, milline nende graafik IPO osas on, kas 2026., 2027. aasta või millal, aga igatahes on eesmärk, et ka nemad end vähemalt topeltnoteeriks Tallinna börsil," ütles Ots.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:10

Trump esitas pangale JPMorgan Chase viie miljardi dollari suuruse kahjunõude

19:58

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:27

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:50

Võrumaal tutvustatakse Nursipalu harjutusvälja müramõõtmise tulemusi

18:50

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

18:47

Elektrilevil võtab uute arvestite paigaldamine arvatust kauem aega

18:47

Tallinna börs ootab uusi tulijaid ja välisinvestorite naasmist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.01

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

07:23

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

13:50

Ukraina ründas droonidega Krasnodari krai naftaterminali Uuendatud

06:48

Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

21.01

Sõja 1428. päev: Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

13:36

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

10:59

Läti valis loosi teel välja 400 ajateenijat

21.01

Eksperdid: varilaevastiku aluste arestimine USA poolt avaldab Venemaale mõju

09:16

Kirjad hakkavad pakiautomaatide kaudu liikuma sel aastal

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:44

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

loe: kultuur

16:05

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

14:13

TMW konverentsil annab avaliku intervjuu Resident Advisori rajaja

14:00

Edetabel. 2025. aasta vaadatuimad filmid Eesti kinodes

13:55

Kunstikoguja Evald Timuski järeltulijad kinkisid Kumule seitse Eesti kunstnike teost

loe: eeter

14:33

Villu Veski: lapsest ei tee muusikut vanemate sund, vaid sisemine kutsumus

13:13

Villemdrillem: midagi suurt minu karjääris Universali sulgemisega ei juhtu

12:26

Legoentusiast: legodesse investeeritakse tänapäeval väga teadlikult

12:25

Volmer: Singer Vinger on sama koosseisuga fenomenaalselt vastu pidanud

Raadiouudised

15:40

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

15:25

Raadiouudised (22.01.2026 15:00:00)

12:40

Europarlament soovib parandada ravimite kättesaadavust

12:30

Raadiouudised (22.01.2026 12:00:00)

12:25

Öösel tuleb kuni kuusteist külmakraadi

10:00

Narvas tuleb elanike vähenemise tõttu koole ja lasteaedu sulgeda

09:55

Trump ei kehtesta Euroopa riikidele lisatolle

09:50

Pärnu võtab Kesklinna silla uuendamisel eeskujuks 1938. aastal avatud silla

09:45

Täna tuleb kuni üheksa külmakraadi

09:20

Raadiouudised (22.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo