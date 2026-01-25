X!

Asutajad annavad raskustes Pokumaa Antsla vallale üle

Foto: "Aktuaalne kaamera"
Võrumaal asuv Edgar Valteri loomingut tutvustav Pokumaa oli aastaid armastatud sihtkoht, ent viimastel aastatel on külastajate arv oluliselt langenud ning sihtasutusel on tekkinud maksevõlad. Et olukorda päästa on riik ja teised osapooled otsustanud Pokumaa anda täielikult Antsla vallale, kel on plaan teemapargi päästmiseks Pokumaa metsa majandada.

Pokumaa – see tähendab Eesti üht unikaalsemat palkehitist ehk Pokukoda ning sinna juurde kuuluvat kaht talukohta ühes 55 hektari metsamaaga, kus pakutakse loodusharidust ning tutvustatakse Edgar Valteri loomingut ja elu. Kõik see kuulub sihtasutusele, millel on kuus osapoolt. Nende hulgas riigi esindajana ka regionaal - ja põllumajandusministeerium.

Asutajad on otsustanud Pokumaa üle anda Antsla vallale.

Ümberkorralduste peamine põhjus on aga sihtaustuse kahjum ja makseraskused, mis seotud külastajate vähenemisega.

"Ütleme, et kui siin kolm aastat tagasi oli 9000 inimest suveperioodil, siis 2024 oli juba peaaegu 5000 ja nüüd siis alla 4000 oli selle viimase suvega. Ei oskagi täpselt öelda, mis põhjus on, et kas oli siis see, et meil kõigil on raske või raha läheb kotist väga palju ära ja tuleb pähe," rääkis Pokumaa tegevjuht Sirje Loodus.

"Me oleme maksuametile võlgu natuke üle 5000 euro, need on siis tööjõu ja muud riiklikud maksud, mis on ajatatud," lisas Loodus.

Antsla vallavolikogu istungil kinnitati uus sihtasutus Pokukoda. Riik annab ühes teemapargiga valla loodud sihtasutusele nii öelda pärandina kaasa ka 34 hektarit metsa, mis tähendab et uuel sihtasutusel saab olema pea 90 hektarit metsamaad.

Pokumaa elule aitamiseks on vallal plaan seda majandada.

"See mets on sellises olukorras, et seda pole vähemalt 30 aastat tegelikult majandatud. Seal on hästi palju surnud metsa, ilmselgelt seda tuleb lõigata," ütles Antsla vallavanem Avo Kirsbaum.

Aga milleks väheneva rahvastiku ja kahaneva eelarvega vallale võlgades sihtasutus?

"Pokumaa on Antsla valla kindlasti üks pärle, mida tuleb hoida ja need rahasummad, mis me siis oleme sinna siiamaani sisse pannud ja ka tulevikus paneme – ma arvan, et tulevad tegelikult lõpuks ikkagi kuhjaga tagasi," sõnas Kirsbaum.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

