X!

Otse kell 15: riigikogu opositsioon üritab minister Terrast umbusaldada

Eesti
Hendrik Johannes Terras riigikogus
Hendrik Johannes Terras riigikogus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu arutab kell 15 algaval istungil 33 riigikogu liikme esitatud kirjalikku nõuet umbusalduse avaldamiseks regionaal- ja põllumajandusministrile Hendrik Johannes Terrasele. Umbusaldusavalduse arutelu toimub viienda päevakorrapunktina.

Eelmisel neljapäeval lükkus edasi istungi tööaja lõppemise tõttu Terrasele (Eesti 200) umbusaldusavalduse arutelu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets on põhjendanud Terrase umbusaldamist sellega, et Terrase plaanid ja järjestikused sõnavõtud meedias ei anna kindlust, et ta päriselt seisaks regionaalvaldkonna eest ning muudaks ühistransporti inimestele kättesaadavamaks.

"Vastupidi, üritades ühistranspordi kulude kasvu katta kõige haavatamate arvelt ehk lastele ja pensionäridele tasulist piletit kehtestades, väheneb sõitjate arv ja hõreneb liinivõrk veelgi. Elukauged põhjendused nagu tallinlased maksaksid kinni võrukate bussisõitu või et tasulisi pileteid on vaja selleks, et sõitjate arvu teada saada, toob ainult veelgi rohkem ministri ebapädevust esile."

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

suur spordipidu

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:35

Otse kell 13.15: erikomisjon arutab e-hääletamise turvaohte

06:28

Otse kell 15: riigikogu opositsioon üritab minister Terrast umbusaldada

06:18

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi

05:52

Venemaa Krasnodari krais süttis õhurünnakus naftatöötlemistehas

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

25.01

Sõja 1432. päev: Klõtško sõnul on 15 protsenti Kiievi elumajadest kütteta Uuendatud

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

25.01

Xi algatas uurimise Hiina kõrgeima kindrali suhtes

25.01

Parvlaevaliiklus Hiiumaaga on häiritud Uuendatud

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

24.01

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks

ilmateade

loe: sport

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

loe: kultuur

25.01

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

25.01

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

loe: eeter

25.01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

25.01

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

25.01

Jaagup Kreem: muusikali loomisprotsess Liitmaaga oli kirglik ja valuline

25.01

Põlvamaa parim bussijuht: vahel pean pihiema eest ka olema

Raadiouudised

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo