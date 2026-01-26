Otse kell 15: riigikogu opositsioon üritab minister Terrast umbusaldada

Eelmisel neljapäeval lükkus edasi istungi tööaja lõppemise tõttu Terrasele (Eesti 200) umbusaldusavalduse arutelu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets on põhjendanud Terrase umbusaldamist sellega, et Terrase plaanid ja järjestikused sõnavõtud meedias ei anna kindlust, et ta päriselt seisaks regionaalvaldkonna eest ning muudaks ühistransporti inimestele kättesaadavamaks.

"Vastupidi, üritades ühistranspordi kulude kasvu katta kõige haavatamate arvelt ehk lastele ja pensionäridele tasulist piletit kehtestades, väheneb sõitjate arv ja hõreneb liinivõrk veelgi. Elukauged põhjendused nagu tallinlased maksaksid kinni võrukate bussisõitu või et tasulisi pileteid on vaja selleks, et sõitjate arvu teada saada, toob ainult veelgi rohkem ministri ebapädevust esile."