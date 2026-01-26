X!

Purga: Tallinna Pärnu maantee ajaloolisesse majja peab kohus alles jääma

Eesti
Kohtuhoone, Pärnu mnt 7, Tallinn
Kohtuhoone, Pärnu mnt 7, Tallinn Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kultuuriministeerium andis teada, et toetab kohtutöötajate pöördumist ning nõustub, et Tallinna Pärnu maantee kohtuhoone on Eesti õigusajaloo, arhitektuuripärandi seisukohalt väärtuslik objekt, kus kohtu pidamine peab jätkuma. RKAS ja justiitsministeerium soovivad maja aga maha müüa.

"Kultuuriministeerium on seisukohal, et Pärnu maantee 7 kultuuriväärtusliku hoone seisukohast on kõige loogilisem jätkata selle kasutust kohtumajana," ütles kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond) vastuseks kohtutöötajate pöördumisele.

Kohtutöötajad on mures, et riik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ning justiits- ja digiminiser Liisa Pakosta (Eesti 200) soovivad maja maha müüa ja kolida kohtud kokku Lubja tänava kohtuhoonesse seni Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) kasutuses olevale kontoripinnale.

Purga sõnul ei saa Pärnu maantee hoone võõrandamist või senisest funktsioonist loobumist käsitleda lahendusena olukorras, kus sedavõrd olulise mõjuga muudatuse tegemist ei ole kaalutud selle otsuse mõju väärtuslikule hoonele ja riigi väärikusele.

Purga pidas oluliseks rõhutada, et RKAS-il kui riigile kuuluval äriühingul lasub kohustus arvestada oma otsustes lisaks majanduslikele kaalutlustele ka laiapindset mõju riigi kultuuripärandile, avalikule ruumile ning põhiseaduslike institutsioonide väärikale toimimisele.

"Riik peab olema eeskujuks pärandi hoidmisel ja kasutamisel, mitte käsitlema kultuuriväärtuslikke hooneid kitsalt kinnisvaraobjektidena. Ajalooliste ja muinsuskaitseliste hoonete puhul ei saa otsuseid teha üksnes lühiajaliste kulukalkulatsioonide alusel," sõnas Purga.

Kohtud: arhitektuur on osa õigusemõistmisest

Kirjas kultuuriministrile tõid kohtutöötajad välja, et Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) praegune kontoripind Lubja tänava kohtumajas, kuhu kohtud tahetakse kolida, pole ehitatud õigusemõistmise vajadusi arvestades.

"Kohtumaja arhitektuur on osa õigusemõistmisest. Kohtumaja töötajad ei ole täheldanud selliseid puudusi, mis segaks kaasaegset õigusemõistmist selles majas. Töötingimused ja töökeskkond on head. Lisaks on maja üldiselt heas seisukorras ning me ei näe akuutset ja suurt remondivajadust," kirjutati pöördumises.

Kohtu esindajate sõnul on RKASi väited vajadusest hoonet 9 miljoni euro eest remontida ilma mingit kalkulatsiooni esitamata, ja seda maja müügi õigustamisena väljatoomine täiesti asjakohatud.

"Õigusriik eeldab, et kohtuvõim ei allu täitevvõimu mugavus- ega kokkuhoiukaalutlustele. Kui täitevvõim hakkab määrama, kus ja millistes tingimustes kohus tohib õigust mõista, ähmastub võimude lahusus ning kohtust saab haldusotsuste allüksus, mitte iseseisev põhiseaduslik institutsioon," sedastasid kohtutöötajad pöördumises.

Kohtutöötajad juhtisid aga tähelepanu asjaolule, et kuigi vastavalt kohtute seadusele peab kohtu ja kohtumaja asukoha muutmiseks andma nõusoleku kohtute haldamise nõukoda (KHN), siis kohtumaja müügiks KHN ühestki õigusaktist tulenevalt aga luba andma ei pea.

"Selliselt võivad kohtud sattuda sisuliselt sundüürniku staatusse või siis ostjaid lihtsalt ei leiduks. Juba sellise olukorra vältimiseks tuleks müüki ennetada," kirjutati pöördumises.

Kohtuhoone, Pärnu mnt 7, Tallinn Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kohtuhoone 19. sajandi lõpust alates

Tallinna ringkonnakohus ja Tallinna halduskohus tegutsevad üle 30 aasta Otsa tänava ja Pärnu maantee ristmikul asuvas ajaloolises kohtumajas aadressiga Pärnu maantee 71.

Hoones on ka riigikohtu Tallinna esindus. Baltisakslase Erwin Bernhardti projekteeritud kohtuhoone valmis 1893. aastal ning on väljaspool Tallinna vanalinna tuumikala üks väljapaistvamaid neorenessanss-hooneid, mille interjööris domineerib avar aatrium ja ringtrepp.

Hoone on spetsiaalselt ehitatud kohtuks koos vajalike eripäradega nagu kohtusaalid, laiad koridorid inimestele, kantseleid, arestikambrid, eraldi sissepääs politsei konvoile. Samas on maja kaasajastatud tänapäevase kohtupidamise jaoks, nt on saalides videokonverentsiseadmed, majas on lift ja loodud on kiibistatud sissepääsud nii hoonesse kui turvaalasse.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

12:25

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

12:25

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

12:21

Valitsuse kommunikatsioonibüroo asejuhiks saab Henrik Roonemaa

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

11:56

Teise pensionisambaga taasliitumise aeg lüheneb viiele aastale

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

25.01

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

11:33

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

25.01

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

25.01

Parvlaevaliiklus Hiiumaaga on häiritud Uuendatud

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

ilmateade

loe: sport

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

loe: kultuur

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

10:37

Arvustus. Käsi on jõuline, aga ei lähe mürasesse äärmusesse

loe: eeter

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

10:59

R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

09:21

Kätlin Kontor-Kirss: Lõuna-Korea võiks olla mu teine kodu

25.01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

Raadiouudised

11:55

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

10:40

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

10:35

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

09:25

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo