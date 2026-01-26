X!

Valitsuse kommunikatsioonibüroo asejuhiks saab Henrik Roonemaa

Eesti
Henrik Roonemaa
Henrik Roonemaa Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori asetäitjaks saab alates 2. veebruarist Henrik Roonemaa.

Roonemaa vastutusalaks jääb strateegilise kommunikatsiooni, kriisi- ja riskikommunikatsiooni plaanide koordineerimine Eesti ühiskonna enesekindluse ja turvatunde kasvatamise foonil.

Riigisekretär Keit Kasemets ütles, et Roonemaal on hea taju ning tugev kogemus erasektorist ja meediamaastikult, kus ta on juhtinud ja ellu viinud suure mõjuga projekte kiiresti muutuvas konkurentsitihedas keskkonnas.

"Just sellist praktilist kogemust ja strateegilist vaadet vajame, et tagada selge ja usaldusväärne kommunikatsioon olukorras, kus igapäevane töö toimub pingelises julgeolekukeskkonna ja kriiside foonil," lausus Kasemets.

Roonemaa sõnul peab ta oluliseks panustada riigi kommunikatsiooni ajal, mil usaldus ja selgus on ühiskonnas eriti tähtsad.

"Usun, et läbimõeldud ja aus kommunikatsioon aitab tugevdada Eesti inimeste enesekindlust ja turvatunnet ka keerulistes oludes," ütles Roonemaa. 

Roonemaa on pikaajalise kogemusega ajakirjanik, kes on töötanud mitmes Eesti meediaväljaandes ning olnud seotud digimeedia ja uute meediaformaatide arendamisega.

Lisaks Roonemaale on valitsuse kommunikatsioonibüroos asejuhiks aprillis vanemapuhkuselt naasev Liis Velsker.

Möödunud sügisel palkas riigikantselei Roonemaa neljaks kuuks inimeste sõjahirmu vähendama. Tema ülesanne oli uurida, kuidas on Eestis tõusnud ärevus seoses vaenuliku naabri ning muutunud julgeolekuolukorraga maailmas ning mida teha, et inimestes siiski enesekindlus ja tegutsemistahe kasvaks.

Sõjahirmu uurimise käsundusleping Roonemaaga lõpeb 31. jaanuaril.

Toimetaja: Karin Koppel

