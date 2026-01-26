Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

Arktika rannikul asuva Murmanski linna nõukogudeaegne elektrivõrk kukkus kokku ja kohalikud Venemaa võimud teatasid, et elektrikatkestused võivad kesta umbes nädala jagu.

23. jaanuaril varisesid kokku viis elektriposti ja Põhja-Venemaal asuva Murmanski oblasti kuberner Andrei Tšibis ütles esmaspäeval, et parandustööd võivad kesta vähemalt nädala.

Kuberneri sõnul on parandustöödele kaasatud energeetikud ja teised spetsialistid, ilmastikutingimused on väga rasked.

23. jaanuaril kuulutati Murmanskis elektrivõrgu rikke tõttu välja eriolukord. Linnas esineb ka kütte- ja veevarustuse häireid, ka naaberlinnas Severomorskis on täheldatud elektrikatkestusi. Murmanski ja Severomorski elanikel soovitati piirata elektriseadmete kasutamist.

Väidetavalt on kokku varisenud liinid pärit nõukogude ajast, vanimad on olnud töös juba alates 1966. aastast. Murmanskis elab üle 270 000 inimese, piirkonnas asub ka Venemaa relvajõudude jaoks oluline sõjasadam. Linn asub polaarjoone taga ja karm talv teeb seal isegi elektri olemasolul inimeste elu raskeks.