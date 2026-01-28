Venemaal Murmanskis taastati elektrivarustus

Teisipäeval taastati Venemaal Arktika rannikul asuva Murmanski ja Severomorski linna elektrivarustus, mis katkes möödunud reedel pärast nõukogudeaegse elektrivõrgu kokkuvarisemist.

Murmanski oblastis tühistati eriolukord, mis kuulutati välja pühapäeval seoses viie kõrgepingemasti purunemise ning sellest tingitud elektrikatkestustega Murmanskis ja Severomorskis, teatas kuberner Andrei Tšibis pärast kriisistaabi koosolekut.

"Eriolukord on lõppenud, kuid jätkame tööd kõrgendatud valmiduse režiimis seni, kuni püsivate mastide paigaldamine ja kasutuselevõtt on lõpule viidud," teatas oblasti juht.

Kuberner teatas, et elektrivarustus on Murmanskis ja Severomorskis taastatud ning praegu on käsil veel vaid süsteemi peenhäälestus.

Tšibise sõnul jätkavad spetsialistid tööd põhimastide paigaldamisel: neli masti on juba helikopterite ja maasturitega kohale toimetatud ning viies saabub kolmapäeval.

Teisipäeva pärastlõunal taastati kahe linna elektrivarustus ajutiste liinimastide abil.

23. jaanuaril varises Murmanskist seitsme kilomeetri kaugusel kokku viis kõrgepingemasti. See põhjustas elektrikatkestusi Murmanskis ja naaberlinnas Severomorskis, mis on Vene põhjalaevastiku peamine tugipunkt. Elektri puudumine tõi kaasa ka kütte- ja veevarustuse häireid, mis on nüüdseks lahendatud.