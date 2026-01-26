Torumehed peavad parandama isehakanud remondimeeste kätetööd

Pakaseline ilm on mõnel pool toonud kaasa vee külmumise torudes. Torumeeste töö muudab aeganõudvamaks omanike isetegevus veetorude paigaldamisel, kui pealehakkamine on olnud suurem kui asjatundlikkus.

Torumees saab toimetada, kui ta torule lihtsasti ligi pääseb. See pole alati võimalik, eriti kui keldrid on korteriteks ehitatud. Torude paigaldamine kõige hõlpsamal viisil pole alati kõige õigem, ütles Lõuna-Eestis viis aastat seda tööd teinud mees.

"Majahaldurilt sai küsitud, kuidas see toru võib joosta, aga ta ei osanud öelda, sest elanikud on ise selle toru vedanud. Nad ei arvesta sellega, et kui kõige lihtsamini vedada, võib-olla veavad kuskilt kiviseina äärest ja ta võib ära külmuda," sõnas Plumps OÜ omanik Siim Otsus.

Kaasaegne alupleks materjal võimaldab külmunud jupi vahelt ära lõigata, lahti sulatada ja kiirliidetega tagasi panna või asendada, ütles torumees.

"Seda võib igaüks teha, aga kõige tähtsam on üldiselt see, et pärast need toruühendused jäävad lekkekindlad - ei hakka kuskilt vesi läbi tilkuma," lausus Otsus.

Veeavariisid tänavu palju pole olnud, sest paks lumi kaitseb torusid külmumise eest, ütles Tallinna vee torustike spetsialist. Haavatavad on elamised, kus tarbitakse vähem.

"Eramajad, kus tarbimine on hästi väike, lükatakse lumi torustiku kohalt ära ning torustikus vesi ka ei liigu, siis külmumise oht on tulemas," sõnas Tallinna vee torustike planeerimise ja ehituse juht Marti Vaksmann.

Külmumise aeg on veel ees - kui läheb soojemaks, tekib külmadele kiviseintele ja isoleerimata torudele kondensvesi, mis toru jäässe ajab.