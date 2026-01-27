X!

Venemaa viis väed Kirde-Süüria lennujaamast välja

Qamishli lennujaamast tõusis teisipäeval õhku Vene lipuga lennuk
Qamishli lennujaamast tõusis teisipäeval õhku Vene lipuga lennuk Autor/allikas: SCANPIX/AFP/DELIL SOULEIMAN
Venemaa viis teisipäeval välja oma väed ja varustuse kurdide kontrolli all olevast Kirde-Süüria lennujaamast

Uudisteagentuuri AFP korrespondent nägi, et baasist olid kadunud Venemaa lipud ja lennukid, mida seal veel eelmisel päeval märgati.

Vägede väljaviimine toimub ajal, mil kunagi riigi põhja- ja idaosas suuri alasid kontrollinud kurdi väed on sõjalise surve all tagasi tõmbunud, kuna riigi uued islamistlikud võimud püüavad laiendada oma kontrolli üle kogu riigi.

Vene väed, mis toetasid Süüria endist diktaatorit Bashar al-Assadi kuni tema kukutamiseni 2024. aastal, võtsid Qamishli lennujaama sõjaväebaasina üle 2019. aasta novembris pärast Türgi ulatuslikku rünnakut kurdi võitlejate vastu.

Süüria sõjaväeametnik riigi kirdeosas asuvast Hasakeh' provintsist ütles AFP-le, et Vene väed viivad raskevarustust ja relvi Qamishli lennujaamast Hmeimimi lennubaasi Vahemere rannikul.

AFP korrespondent nägi varem teisipäeval, kuidas kurdide enamusega linnas asuvast lennujaamast tõusis õhku Vene lipuga.

"Viimane Vene lennuk on lahkunud," ütles AFP-le rajatist valvanud kurdi julgeolekujõudude liige.

Kurdi võimud ja Süüria valitsus ei vastanud kohe AFP kommentaaripalvetele.

Kurdid nõustusid sel kuul integreerima oma kirdeosa administratsiooni Süüria uude islamistlikku valitsusse ja mõlemad pooled peavad suures osas kinni kahenädalasest relvarahust, et võimaldada edasisi läbirääkimisi ühinemise üle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

15:35

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

11:22

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

10:33

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

09:24

Fotokunstnik Anton Corbijn: püüan muusikut pildistada tema muusika sfääris

