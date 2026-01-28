X!

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

Foto: Ken Mürk/ERR
Mulluse tulu deklareerimine algab 16. veebruaril ning e-MTA-s deklaratsiooni esitanutele hakatakse enammakstud tulumaksu tagastama 5. märtsist. Suuri muutusi tulude deklareerimisel tänavu pole.

2025. aasta tulu deklareerimine algab 16. veebruaril ning eeltäidetud tuludeklaratsiooni näeb e-teenuste keskkonnas e-MTA, kui tulu deklareerimine on alanud. Maksumäär mulluse tulu kohta on 22 protsenti.

Kui tänavu kaob maksuküür, siis mulluse tulu kohta see veel kehtib. See tähendab, et maksuvaba tulu oli kuni 654 eurot kuus ja kuni 7848 eurot aastas ning see sõltub inimese sissetulekust. Vanaduspensioni maksuvaba tulu on 776 eurot kuus.

Neile, kes esitavad deklaratsiooni e-MTA-s, hakatakse enammakstud tulumaksu tagastama 5. märtsist; kes teevad seda paberil, 18. märtsist. Mullu esitas paberil deklaratsiooni kaks protsenti tuludeklaratsiooni esitanutest. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Tuludeklaratsiooni peaksid kindlasti esitama inimesed, kelle töötasult või teenustasult pole tulumaks kinni peetud, kes on kasutanud maksuvaba tulu ettenähtust rohkem; kes on teinud väärtpaberitehinguid või saanud tulu krüptovaralt või kasutanud investeerimiskontot; kes on saanud töötasu või tulu välisriigis; müünud kinnisvara või saanud üüritulu, kust pole tulumaksu kinni peetud; müünud metsamaterjali või raieõigust; tasunud koolituskulusid või teinud pensioni kolmanda samba sissemakseid. Samuti tuleb deklaratsioon esitada FIE-del.

Deklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle tulult on tulumaks korrektselt kinni peetud või kelle tulu ei ületa maksuvaba tulu määra.

Investeerimistulude kohta märkis maksuameti tulumaksu osakonna juht Madis Laas, et nende deklareerimine on aasta-aastalt kasvanud ning vanemad peavad deklareerima ka laste investeerimistulud.

Krüptovarade puhul muutus maksustamine soodsamaks ning kui kui varem ei saanud kasust kahjusid maha arvata, siis nüüd on see võimalus olemas. Laasi sõnul on krüptovarad üks sektoreid, kuhu maksuamet tänavu oma "teraviku suunab".

Deklareerida tuleb ka kogu platvormitulu ehk kõik näiteks AirBNB, Booking.com, Facebook Marketplace, Bolti, Wolti, Yaga kaudu teenitud tulu.

Teine maksuameti tähelepanu all olev sektor on kinnisvara müük ja üüritulu, ütles Laas. Kui ollakse saadud üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, tuleb saadud tulu ise deklareerida. Maksuamet ise eeltäidab maa- ja ruumiameti andmete alusel müügitehingud, mille puhul amet eeldab, et tuleb tasuda tulumaks.

Sõidukiomanikud saavad tuludeklaratsiooni hakata esitama kohe pärast mootorsõidukimaksu maksuteate avamist.

Toimetaja: Marko Tooming

