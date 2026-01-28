Galerii: Taani kuningapaari lahkumistseremoonia Taani kuninga aias
Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary Eesti riigivisiit lõppes kolmapäeval lahkumistseremooniaga Taani kuninga aias.
Taani kuningas ja kuninganna viibisid 27.–28. jaanuaril president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil.
Kolmapäeval külastas Taani kuningas küberjulgeoleku väljaõppekeskust CR14. Seejärel toimus Tallinna Raekojas kuningapaari vastuvõtt ning riigivisiit lõppes Taani kuninga aias lahkumistseremooniaga.
Toimetaja: Urmet Kook