Galerii: Taani kuningapaari lahkumistseremoonia Taani kuninga aias

Kolmapäeval külastas Taani kuningas küberjulgeoleku väljaõppekeskust CR14. Seejärel toimus Tallinna Raekojas kuningapaari vastuvõtt ning riigivisiit lõppes Taani kuninga aias lahkumistseremooniaga.

Taani kuningas ja kuninganna viibisid 27.–28. jaanuaril president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil.

Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary Eesti riigivisiit lõppes kolmapäeval lahkumistseremooniaga Taani kuninga aias.

