Logopeedide sõnul küsitakse nendelt liiga kõrget vastutuskindlustuse hinda

Tervishoiuteenuse osutajad on pidanud veidi üle aasta ostma vastutuskindlustust, mis kaitseb neid patsientide kahjunõuete eest. Eesti Logopeedide Ühing ütleb, et nende madala riskiga eriala eest küsitakse liiga kõrget hinda, maksed on aastaga oluliselt kasvanud. Mure on ka hambaarstidel.

"Võrreldes eelmise aastaga see vastutuskindlustuse kindlustusmakse summa on suurenenud 20 kuni 60 protsenti. Kuigi tegelikult me ei tea, et oleks olnud kindlustusjuhtumeid logopeedi erialal. Üleüldiselt logopeedia on ikkagi madala riskiga eriala," ütles logopeedide ühingu eestseisuse liige Mare Laidra.

Laidra ei mõista, miks hinnatõus on vajalik. "Küsides ka kindlustuspakkujalt põhjendust, et miks hind on tõusnud, siis tegelikult head vastust täna ei ole. Küll räägitakse inflatsioonist ja hindade tõusust, aga vähem sellest, et kindlustusmakse peaks olema erinev madalama ja kõrgema riskiga erialadel. Aga keegi kuskil tegelikult ei tea, et mis see kindlustusmakse siis võiks olla ja kuna meil tänase seisuga peaks olema turul kaks vastutuskindlustusteenuse pakkujat, siis on natuke tume maa see, et mille põhjal nad oma kindlustusmakseid arvestavad," lausus Laidra.

Laidra rõhutas, et erapraksise töös ei tegeleta selliste sekkumistega, mis võiksid potentsiaalselt patsiendi elu või tervist ohustada. Küll aga suuremates haiglates viivad nad läbi näiteks ka neelamisuuringuid, kus risk on mõnevõrra suurem.

"Kuid logopeedid ei tee neid uuringuid mitte kunagi üksinda, nad teevad seda arstidega koostöös. Risk logopeedide puhul on ikkagi väga madal," ütles Laidra.

Logopeedi töö on peamiselt patsienti kuulata. Füüsilise läbivaatuse käigus kasutatakse tõepoolest näiteks vatitikkusid, puidust spaatlit ja kummikindaid. Kuidas võiks aga logopeed ikkagi patsiendile tervist kahjustavaid ravivigu põhjustada?

Kindlustusselts annab mõista, et küsimus on esitatud piiratud fantaasiaga.

"Tegelikult oli üks esimestest nõuetest, mis sisse tuli, seotud logopeediga kusjuures. Selles mõttes seda öelda, et mitte kellegi vastu nõuet ei saa esitada, seda ei ole," ütles PZU Kindlustuse vastutuskindluse tootejuht Argo Argel.

Või oli patsiendil siiski liiga elav kujutlusvõime, sest kindlustus keeldus väidetava ravivea puhul kompensatsioonist.

"Sellest keeldusime jah. Aga me ikkagi käsitlesime seda," ütles Argel.

Ja käsitlemine maksab, ütleb kindlustusselts, sest tuleb tellida ekspertiis.

"Me hinnastame kõiki ühtlaselt ja õiglaselt. Loomulikult me arvestame ka

tegevusalasid. Selle tõttu ongi logopeedidel makse oluliselt soodsam kui teistel sarnastel liikidel," märkis Argel.

Hambaarstide liidu president Katrin Metstak ütleb, et kõrge kindlustusmakse kimbutab ka neid. Eriti hädas on väiksemate maapiirkondade tohtrid, kus käib vähe maksejõulisi kliente.

"Kui me vaatame ja võrdleme näiteks suurte haiglatega, siis me näeme seda, et tervishoiutöötaja kohta on seal makse kuskil 250, meil 2000. Hambaarsti töö ei ole 10 korda suurema riskiga, kui suures haiglas näiteks südamekirurgi töö," sõnas Metstak.

Hambaarstid ja logopeedid loodavad, et riik suudab süsteemi õiglasemalt tööle saada.

"See seadus tuleb vaadata üle ja muuta. Ja loomulikult, kui seadus muutub, siis saab ju ka teistmoodi kindlustusega läbi rääkida, praegu on PZU, on monopoolses seisus. Ta teeb, mis tahab. Kindlustusmaksete üle ei ole võimalik läbi rääkida ja nii see on," rääkis Metstak.

Ühe aasta andmete pealt ei saa äsja käivitunud süsteemi muutma hakata, ütleb sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste. Analüüs tuleb 2029. aastal.

"Kui me 2028. aastal hakkame seda analüüsi tegema, siis on kolm täisaastat see süsteem toimimas ja meil on mingidki ikka sellised enam-vähem juba tõepärased andmed, mille pealt vaadata ja süsteemi toimimist hinnata," ütles Paluste.

Paluste sõnul tabab vastutuskindlustuse makse logopeede sellisel tasemel nüüd seetõttu, et aasta aega tagasi võrdsustati nad teiste tervishoiutöötajatega.

"Tavaarusaam, et logopeed tegeleb mingi põriseva r-i või susiseva s-iga, on natuke liiga kitsas. Kui vaadata, millega logopeedid päriselt tegelevad, siis tegelevad nad ka päris palju tõsiste asjadega nagu laste arenguhäired, laste igasugused logopeedilised probleemid, aga ka lausa neelamishäired, rääkimishäired, mis on seotud raskete neuroloogiliste haiguste või kahjustustega," lausus Paluste.