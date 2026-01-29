X!

Demokraadist senaator Klobuchar kandideerib Minnesota kuberneriks

Välismaa
Amy Klobuchar
Amy Klobuchar Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JIM VONDRUSKA
Välismaa

Demokraat Tim Walz loobus uuesti Minnesota kuberneriks kandideerimisest ja neljapäeval teatas tema parteikaaslane Amy Klobuchar, et kandideerib osariigi etteotsa. Klobuchar on pikaaegne senati liige ning 2020. aastal kandideeris ta demokraatide presidendikandidaadiks.

Klobuchar teatas oma kampaaniavideos, et osariik ja selle elanikud on palju läbi elanud.

Samuti viitas ta juunikuistele sündmustele, kui politseinikuna esinenud Vance Luther Boelter tappis demokraatliku partei liikme, parlamendi endise spiikri Melissa Hortmani ja tema abikaasa Marki. Lisaks viitas ka augustis toimunud traagilisele juhtumile, mil kirikus tapeti kaks last.

"Minnesota, me oleme palju läbi elanud. Armastatud juht ja tema abikaasa mõrvati oma kodus, väikesed lapsed lasti kirikus maha, Renee Goodi ja meie veteranide eest hoolitsenud Alex Pretti tapmised. Mitu tuhat ICE-i agenti on meie tänavatel ja linnades, nad saatis kohale administratsioon, mis külvab lõhestatust," teatas Klobuchar. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota kuberneriks pürgib ka umbes kümmekond vabariiklast, kuid partei pole alates 2006. aastast osariigis ühtegi tähtsamat valimisvõitu saavutanud. 

Vabariiklastest koosnev kuberneride ühendus teatas, et Klobuchar "peab vastutama Walzi kehva juhtimise eest, mille tõttu Minnesota maksumaksjatelt peteti välja miljardeid dollareid".

65-aastast Klobuchari peetakse pigem demokraatide mõõduka tiiva esindajaks ning ükski teine mõjukas demokraat pole teatanud kavatsusest kandideerida Minnesota kuberneriks. Ta astub võistlustulle ajal, mil Minnesotas kasvavad pinged kohalike võimude ja keskvalitsuse vahel.

Minnesotas kasvab avalikkuse pahameel föderaalvõimude vastu ja hiljuti teatas president Donald Trump, et saadab piirkonda oma piirivalvejuhi Tom Homani. Viimane lubas neljapäeval jätkata immigratsioonivastast missiooni Minneapolises. 

Homan ütles, et föderaalvalitsus saaks teha rohkem, et muuta operatsioon turvalisemaks, tõhusamaks. Ta lisas, et suurem koostöö kohalike ametnikega võimaldaks tal vähendada linnas tegutsevate föderaalagentide arvu. Homan saabus esmaspäeval Minnesotasse ja ütles, et on kohtunud nii Walzi kui ka Minneapolise demokraadist linnapea Jacob Freyga. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:16

Demokraadist senaator Klobuchar kandideerib Minnesota kuberneriks

19:14

Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

19:05

Logopeedide sõnul küsitakse nendelt liiga kõrget vastutuskindlustuse hinda

18:56

Tallinna Linnateatri lavale jõuab Uku Uusbergi autorilavastus "Vaikus"

18:50

Haapsalus asuva Herjava küla elanikud on hädas reostunud joogiveega

18:50

Päevakaja (29.01.2026 18:00:00)

18:50

Eesti tahab lükata edasi heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamise

18:50

Eesti soovib keelata vene võitlejate sisenemise Euroopa Liitu

18:44

Tartu hoiu-laenuühistuga seotud inimesed süüdistavad probleemides üksteist

18:42

Eleringi sõnul Kiisa akupargiga juhtunul varustuskindlusele ohtu polnud

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

18:04

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki Uuendatud

28.01

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

06:33

Estlinkide rikke põhjustas Eveconi Kiisa akupark

15:10

Euroopa Komisjon vallandas Hololei

15:25

Satelliidifoto: Läänemere jääkate on kasvanud 90 000 ruutkilomeetrini

28.01

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

28.01

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

04:46

Puidupelletivarude kiire kahanemine on hinnad üles viinud

15:46

Läti projektijuht: Rail Balticu valmimine hilineb mitu aastat Uuendatud

04:46

Elering kaebas konkurentsiameti ettekirjutuse kohtusse

ilmateade

loe: sport

19:14

Austraallased saavad kodusel slämmiturniiril oma meestele kaasa elada

18:41

EADSE saadab taliolümpiale kolm dopingukontrollijat

18:17

Malõgina sai juunioride esireketilt veenva revanši Uuendatud

17:54

Aafrika jalgpalliliit määras Senegalile ja Marokole kopsaka trahvi

loe: kultuur

18:56

Tallinna Linnateatri lavale jõuab Uku Uusbergi autorilavastus "Vaikus"

17:03

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

15:46

Aavik: enne viiulile keskendumist tahtsingi heliloojaks saada

15:08

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

loe: eeter

14:43

Kultuuriklubi Tempel juht: noorte peod on osutunud väga populaarseks

12:47

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

10:56

Unistuste bändis mängib trumme Ramuel Tafenau

09:16

Video: "Ringvaate" reporterid meenutavad esimesi ja meeldejäävamaid lugusid

Raadiouudised

17:35

Hollandis moodustatakse vähemusvalitsus

15:55

Ilm läheb külmemaks

15:25

Raadiouudised (29.01.2026 15:00:00)

13:00

Prantsusmaa noored võivad sotsiaalmeediakeelu saada septembriks

12:30

Raadiouudised (29.01.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (29.01.2026 09:00:00)

08:50

Tallinna opositsioon süüdistab linnavõimu arvukate poliitiliste ametikohtade loomises

28.01

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

28.01

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

28.01

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo