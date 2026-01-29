Demokraadist senaator Klobuchar kandideerib Minnesota kuberneriks

Demokraat Tim Walz loobus uuesti Minnesota kuberneriks kandideerimisest ja neljapäeval teatas tema parteikaaslane Amy Klobuchar, et kandideerib osariigi etteotsa. Klobuchar on pikaaegne senati liige ning 2020. aastal kandideeris ta demokraatide presidendikandidaadiks.

Klobuchar teatas oma kampaaniavideos, et osariik ja selle elanikud on palju läbi elanud.

Samuti viitas ta juunikuistele sündmustele, kui politseinikuna esinenud Vance Luther Boelter tappis demokraatliku partei liikme, parlamendi endise spiikri Melissa Hortmani ja tema abikaasa Marki. Lisaks viitas ka augustis toimunud traagilisele juhtumile, mil kirikus tapeti kaks last.

"Minnesota, me oleme palju läbi elanud. Armastatud juht ja tema abikaasa mõrvati oma kodus, väikesed lapsed lasti kirikus maha, Renee Goodi ja meie veteranide eest hoolitsenud Alex Pretti tapmised. Mitu tuhat ICE-i agenti on meie tänavatel ja linnades, nad saatis kohale administratsioon, mis külvab lõhestatust," teatas Klobuchar.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota kuberneriks pürgib ka umbes kümmekond vabariiklast, kuid partei pole alates 2006. aastast osariigis ühtegi tähtsamat valimisvõitu saavutanud.

Vabariiklastest koosnev kuberneride ühendus teatas, et Klobuchar "peab vastutama Walzi kehva juhtimise eest, mille tõttu Minnesota maksumaksjatelt peteti välja miljardeid dollareid".

65-aastast Klobuchari peetakse pigem demokraatide mõõduka tiiva esindajaks ning ükski teine mõjukas demokraat pole teatanud kavatsusest kandideerida Minnesota kuberneriks. Ta astub võistlustulle ajal, mil Minnesotas kasvavad pinged kohalike võimude ja keskvalitsuse vahel.

Minnesotas kasvab avalikkuse pahameel föderaalvõimude vastu ja hiljuti teatas president Donald Trump, et saadab piirkonda oma piirivalvejuhi Tom Homani. Viimane lubas neljapäeval jätkata immigratsioonivastast missiooni Minneapolises.

Homan ütles, et föderaalvalitsus saaks teha rohkem, et muuta operatsioon turvalisemaks, tõhusamaks. Ta lisas, et suurem koostöö kohalike ametnikega võimaldaks tal vähendada linnas tegutsevate föderaalagentide arvu. Homan saabus esmaspäeval Minnesotasse ja ütles, et on kohtunud nii Walzi kui ka Minneapolise demokraadist linnapea Jacob Freyga.