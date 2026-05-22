Meedia: Tulsi Gabbard lahkub Trumpi administratsioonist

Gabbardi ametist lahkumine peaks jõustuma 30. juunil. Peamiseks lahkumise põhjuseks on tema abikaasa raske terviseseisund.

Meedia teatel kohtus Gabbard Trumpiga ning andis talle üle ametliku tagasiastumisavalduse.

Gabbardi lahkumine toimub pärast kuid kestnud pingeid Trumpiga seoses USA otsusega alustada sõda Iraani vastu.

USA riikliku luuredirektoraadi juht on valitsuskabineti liige ning allub otse presidendile. Tema ülesandeks on koordineerida USA erinevate luureasutuste tööd ning koostada presidendile nende esitatud materjalide põhjal igapäevaseid luureettekandeid.

Gabbard ise on vastuolulise kuulsusega poliitik, kes on olnud kriitiline USA toetuse osas Ukrainale ja kohtunud Süüria endise diktaatori Bashar al-Assadiga.

Gabbard lahkus demokraatide ridadest 2022. aastal, 2024. aastal liitus ta vabariiklastega.