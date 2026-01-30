X!

Pruunsild kohtusaagast: kapo on nagu KGB

Tartu ringkonnakohtu õigeksmõistvat otsust kommenteerides võrdles ärimees Parvel Pruunsild kaitsepolitseiametit KGB-ga. Teise süüdistatava, Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul tahtsid kapo ja prokuratuur saada süüdistusega ligi Pruunsilla isiklikele kirjavahetustele ja dokumentidele.

Ärimees Parvel Pruunsild sõnas ERR-ile, et kogu kohtusaaga tekitab temas kurje mõtteid. Ta lisas, et süüdistus oli algusest peale "esmaklassiline pettus".

"See oli algusest peale selge, et kogu see ERM-i asi ei olnudki loodud selleks, et siin kedagi süüdi mõista. See oli naeruväärne tegelikult. Ja mina ütleksingi, et ka need inimesed, kes viisid läbi läbiotsimisi mul laste magamistubades, kanalas, kasvuhoonetes ja saunas, peaks kuidagi vastutama," selgitas Pruunsild.

Pruunsild ütles, et avalikku vabandust ta ootama ei jää, sest tema hinnangul ei tee prokuratuur seda niikuinii kunagi. Tema sõnul on laiemaks probleemiks see, et riigil puudub kontrollimehhanism nii kapo kui prokuratuuri üle.

"Kõik, kes räägivad teist juttu, on pehmelt öeldes, ma ei tea, pooletoobised, kes ei saa aru ja kes vaatavad lihtsalt läbi sõrmede või on neil endal midagi väga karta," ütles Pruunsild

Ärimees ütles, et Isamaa rahastusega seotud kriminaalasi on vana kohtuasja jätk ning selle eesmärgiks oli temalt andmete hankimine. Pruunsilla hinnangul on selle kõige taga Lavly Perling.

Pruunsilda häirib tema sõnul kõige rohkem kapo ja prokuratuuri töötajate süüdimatus.

"Kui ma küsin täitsa inimlikult sealt, et mida te otsite, kuidas te otsite, tehakse mulle kala nägu. Nendel inimestel on ka ju kodus pered ja omad suguvõsad. Kas nad ei mõtle, et nad on teatud mõttes nagu mingisuguse KGB osa või et nad on tegelikult ühe vägivallaaparaadi osad, kes tegelikult kiusavad lihtsalt ausaid ja normaalseid inimesi," sõnas Pruunsild

"Mul oli seal ringkonnakohtus täitsa piinlik vaadata, kuidas ta [prokurör Gerd Raudsepp] vastas nendele ringkonnakohtunike küsimustele. Mul oli häbi: nagu kuuenda klassi poiss, kukub kogu aeg laua peale ninali. Aga miks nad teevad seda? Mind see kodanikuna tegelikult häirib võib-olla kõige rohkem, sest ma kujutan ette, et kuskil ongi mingi pahalane ja kuri, kes seda asja planeerib. Aga kuskil on ju ka inimesed, kes seda ellu viivad," lisas Pruunsild

Humal peab prokuratuur eesmärgiks ligipääsu Pruunsilla isiklikele asjadele

Priit Humala sõnul on tema jaoks õigeksmõistva otsuse puhul peamine see, et Tartu maakohtu otsus jäi jõusse ning lisaks tunnistati ebaseaduslikuks prokuratuuri meetod Humala ja Pruunsilla vaheliste e-kirjade kättesaamiseks.

Humala sõnul ei mõjuta see tema ja Pruunsilla kohtuasja, ent võib mõju omada edaspidises kohtupraktikas.

"Juhul, kui see otsus sellisel kujul jääb jõusse, siis tulevikus prokuratuur peab arvestama, et sellisel viisil tõendite saamine on ebaseaduslik," sõnas Humal.

Humal ütles ka, et tema hinnangul võimalik otsuse edasikaebamine tööd Tartu abilinnapeana ei sega.

Humal lisas, et tema hinnangul oli prokuratuuri huviks süüdistusega kätte saada Pruunsilla arvuti ning kirjavahetused ja muud isiklikud dokumendid.

Tartu ringkonnakohus jättis reedel jõusse Tartu maakohtu eelmise aasta 11. veebruari otsuse, millega mõisteti Tartu abilinnapea Priit Humal toimingupiirangu rikkumises ja ettevõtja Parvel Pruunsild sellele kaasaaitamises õigeks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

