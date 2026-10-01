X!

Kohus on Pruunsilla ja Humala kahjunõude otsust kaheksa korda edasi lükanud

Eesti
Priit Humal ja Parvel Pruunsild
Priit Humal ja Parvel Pruunsild Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tallinna halduskohus on ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala Eesti riigile esitatud kahjunõude asjas kohtuotsuse kuulutamist kaheksa korda edasi lükanud. Kohus põhjendab seda toimiku mahukuse ja vaidluse õigusliku keerukuse, aga ka suure töökoormusega.

Parvel Pruunsild ja Priit Humal nõuavad Eesti riigilt kahjuhüvitist, sest nende sõnul pole riik taganud isikuandmete säilitamisel ja kogumisel neile õigusi ega korrastanud seadusi.

Kohtuasja tähtaega on praeguseks kaheksa korda edasi lükatud ja viimati jäi otsuse kuulutamine ära sellel kolmapäeval.

Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles ERR-ile, et vastne edasilükkamine on kohtuniku hinnangul ilmselt viimane.

"Antud asjas sai suvel edasilükkamisi tehtud optimistlikult lühikeste tähtaegadega, uskumuses, et materjalidega tutvumiseks jääb kohtunikul rohkem aega kui tegelikkuses võimalik oli," põhjendas Vilu.

Tema sõnul on otsuse kirjutamisel osutunud oluliseks kahe liidetud asja väga suur õiguslik keerukus – tegemist on pikemaajalisema õigusliku vastuoluga Eesti ja Euroopa Liidu seadusandluse vahel.

"Kahjunõuete puhul on siin lisaks käesoleval juhul need esitatud nii Eesti kui EL-i õiguse alusel. Kohtumenetluse käigus tõusetus ka küsimus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamisest olukorras, kus vastuolu EL-i seadusega on tunnistatud, mis on omakorda täiendavalt keerukas õiguslik küsimus," lisas Vilu.

Pressiesindaja märkis, et tegemist on inimeste privaatsuse ja laiemalt põhiseaduse ühe alusõiguse – vabadusõiguse – küsimusega, mis on seoses igasuguste andmete digitaliseerimise ja väga suurtes mahtudes töötlemisega muutunud üheks keerulisemaks küsimuseks tänapäeva õiguslikul reguleerimisel.

Teise otsuse viibimise põhjusena tõi Vilu välja toimiku mahukuse: see koosneb üle 5000 leheküljest, millele lisanduvad mitmed mahukad ja keerulised EL-i kohtu otsused ja valdkonda reguleerivad EL-i õigusaktid.

"Kolmandaks – hetkel on kohtuniku kätte korraga sattunud kolm väga keerukat ja suuremahulist vaidlust, millede kõrvalt tuleb hakkama saada ka väga kiireloomuliste asjadega," tõdes Vilu.

Kohtuasja korduvad edasilükkamised on tema sõnul ühelt poolt seotud konkreetse asja eripäradega, kuid ühtlasi ka märgiks laiemast suundumusest, sest lisaks eelmainitud põhjustele on murekohaks juba pikalt räägitud kohtuasjade arvu kasv ning kasvanud on ka paljude asjad keerukus ja kohtuasjade hulk.

"Keerukamate ja ka mahukate asjade lahendamine nõuab kohtunikult paratamatult rohkem aega, mida kuskilt juurde võtta ei ole. Kohtute tööd mõjutavad hetkel aga väga oluliselt ka kiireloomulised kohtuasjad, mis tuleb eelisjärjekorras ja lühikese tähtaja sees lahendada," lausus Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja.

Humala ja Pruunsilla kohtuasja otsuse kuulutamise uueks tähtajaks on määratud 29. oktoober.

Pruunsild ja Humal süüdistavad riiki õigusvastases andmete kogumises

ERR on varem kirjutanud, et Pruunsild ja Humal said kriminaalasja arutamise käigus teada, et Telia Eesti on väljastanud prokuratuurile neilt kogutud isikuandmeid.

Pruunsild ja Humal tõid oma kaebuses välja, et riigikohtu 2021. aasta lahendi kohaselt ei tohi EL-i õiguse alusel andmeid säilitada ja kasutada kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil. Kaebajad leiavad lisaks, et see norm on vastuolus ka põhiseaduse 11. paragrahviga ja nende suhtes on andmeid kogutud ja säilitatud õigusvastaselt.

Seega on riik kaebajate hinnangul tunginud teadlikult õigusvastasele normile tuginedes nende privaatsfääri ülemäärases ulatuses ja tekitanud neile sellega mittevaralist kahju.

Kaebajad leiavad, et riigile oli selline õigusvastane olukord teada kõige hiljemalt riigikohtu viie aasta tagusest otsusest, kuid sellele vaatamata ei ole riik täitnud põhiseaduse 14. paragrahvist tulenevat kohustust tagada isikute õigused ega ole ette valmistanud ja vastu võtnud olukorda lahendavat seadust.

Lisaks on Eesti riik Pruunsilla ja Humala hinnangul teadlikult jätkanud selliste isikuandmete väljanõudmist sideettevõtetelt ja kasutanud neid jätkuvalt kriminaalmenetlustes, sealhulgas kaebajate vastu peetud kriminaalmenetlustes. Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist kohtu poolt määratud summas.

Justiits- ja digiministeerium riigi esindajana on kaebusele vastu vaielnud, märkides, et riigivastutuse seaduses kahju hüvitamiseks ette nähtud eeldused ei ole selles asjas täiel määral täidetud.

Tänavu aprilli lõpus esitas Pruunsild hagi telekommunikatsiooniettevõtte Telia vastu, nõudes ebaseadusliku sideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning ühe miljoni euro ulatuses mittevaralise kahju hüvitamist.

Kaitsepolitsei esitas 2023. aasta mais Humalale ja Pruunsillale, kes mõlemad kuuluvad erakonda Isamaa, kahtlustuse vastavalt toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises. Kaitsepolitsei hinnangul oleks Humal pidanud ennast taandama otsuste juurest, kus Eesti Rahva Muuseumi endine näitusehoone Kuperjanovi tänav 9 müüdi enampakkumisel üliõpilaskorporatsioonile Sakala, mille liige Pruunsild on.

Nii maakohus kui ka ringkonnakohus mõistsid mehed õigeks. Prokuratuur otsust riigikohtusse edasi ei kaevanud.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

sünnipäevahooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:19

Kliimaministeerium ja Heidi Jõks jõudsid kokkuleppele

16:17

Fotod: Kadrioru staadionil käivad renoveerimistööd kogu territooriumil

16:04

Vene droon tabas Kiievi tuumainstituudi territooriumi Uuendatud

16:04

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

15:53

Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

15:48

Malõgina tugev lõpuspurt ei aidanud tal Portugalis mängu päästa

15:46

Värskes kogumikus uuritakse garaažide ajalugu ja arengut Tallinnas

15:46

Kohus on Pruunsilla ja Humala kahjunõude otsust kaheksa korda edasi lükanud

15:45

USA jätab NATO tulevikku arutavalt kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sh Eesti

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

30.09

Tartu linn soovib ehitada uue silla

07:34

Venemaa ähvardas Ukrainale relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid Uuendatud

30.09

Läti politsei käis siili ja mägra kaklust lahutamas

06:37

Kinnisvara varjatud puudused tekitavad üha enam vaidlusi

08:04

Politico: Pentagon jätab võtmeliitlased NATO kohtumiselt kõrvale

16:04

Vene droon tabas Kiievi tuumainstituudi territooriumi Uuendatud

10:15

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

09:11

Netanyahu ja Modi ülistasid katastroofi ära hoidnud Flydubai pilooti

30.09

USA kohus peatas Tennessee naise hukkamise vahetult enne surmasüsti

30.09

"Pealtnägija": erinev suhtumine Venemaa-Ukraina sõtta lõi naabrite suhted sassi

ilmateade

SPORT

16:04

Petrõkina oli Gruusias lühikavas parim

15:48

Malõgina tugev lõpuspurt ei aidanud tal Portugalis mängu päästa

15:14

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

14:55

Jalgpallihaigla korraldab Rahvuste liiga mängu eel fännirongkäigu

loe: kultuur

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

15:46

Värskes kogumikus uuritakse garaažide ajalugu ja arengut Tallinnas

15:37

Südalinna teater koondas dramaturgi ametikoha

15:25

Tõlkija Anne Lange: ma ei tõlgi sõnu, ma tõlgin emotsioone

loe: eeter

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

15:53

Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

15:29

Taimetohter Tiiu Annuk: hilissügis on õige aeg aiakahjuritega võitlemiseks

15:09

Krista Kaer: tehisaru kasutamine klassika tõlkimisel on eetiliselt täiesti vale

Raadiouudised

15:45

Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

15:40

Riigil napib raha vananenud IT-süsteemide uuendamiseks

15:35

Vene piirivalve pidas kinni Sillamäele suundunud kaubalaeva

15:25

Raadiouudised (01.10.2026 15:00:00)

12:50

Rootsis ei soovi keegi valitsust kokku panna

12:50

Tallink võib riigitoetuse kadumisel viia mõne laeva Eesti lipu alt ära

12:45

Kutseõppeasutused vajavad uut rahastusmudelit

12:20

Raadiouudised (01.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (01.10.2026 09:00:00)

30.09

Päevakaja (30.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo