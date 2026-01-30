X!

Saksa valitsus kavatseb meretuuleparkide ehitamise oksjonid edasi lükata

Välismaa
Meretuulepark Põhjameres
Meretuulepark Põhjameres Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ENBRIDGE
Välismaa

Saksamaa majandusministeeriumi pressiesindaja kinnitas energiaagentuurile Montel, et ministeerium kavatseb 2026. aastal panna kõik avamere tuuleparkide arenduste oksjonid pausile. Kavandatav samm vajab veel võimuliidu heakskiitu.

Majandusministeeriumi pressiesindaja Daniel Greve ütles, et eelmisel aastal ei saadud piisavalt pakkumisi ning seetõttu kavatseb ministeerium sel aastal kõik oksjonid tühistada.

Greve ütles, et turukeskkond on praegu keerulises olukorras nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Saksamaal. Kahe meretuulepargi ehitamise oksjon lõppes mullu ilma ühegi pakkumiseta.

Oksjonite edasilükkamine vajab veel võimuliidu ja Saksa parlamendi heakskiitu. Kavandatav edasilükkamine ei peaks ohustama 2035. aasta eesmärgi saavutamist. Valitsus tahab 2035. aastaks rajada 40 GW mahus meretuuleparke. Seni on Saksamaale rajatud 9,7 GW mahus meretuuleparke.

Greve kinnitas, et Saksamaa on endiselt pühendunud avamere tuuleparkide arendamisele, kuid soovib, et see muutuks tõhusamaks, vahendas Montel.  

Paremtsentristidest (CDU) ja sotsiaaldemokraatidest (SPD) koosnev võimuliit pole veel pakkumiste  edasilükkamises kokku leppinud. SPD esindaja kinnitas Montelile, et selles küsimuses pole veel kokkulepet saavutatud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Montel

