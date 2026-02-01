Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva

Esmaspäeval möödub rahulepingu sõlmimisest Eesti ja Venemaa 106. aastat ning aastapäeva tähistamiseks heiskavad Eesti lipud kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja seltsid.