Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva

Tartu rahu 105. aastapäeva tähistamine Kadrioru pargis Jaan Poska kuju juures.
Tartu rahu 105. aastapäeva tähistamine Kadrioru pargis Jaan Poska kuju juures. Autor/allikas: Välisministeerium
Esmaspäeval möödub rahulepingu sõlmimisest Eesti ja Venemaa 106. aastat ning aastapäeva tähistamiseks heiskavad Eesti lipud kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja seltsid.

Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa ning langetatakse päikeseloojangul.

2. veebruaril 1920 kirjutasid Eesti ja Nõukogude Vene esindajad Tartus alla rahulepingule, millega lõppes Vabadussõda. Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti iseseisvust, määrati Eesti idapiir ning sellele järgnesid peagi ka teiste riikide tunnustused. Vabadussõjas saavutatud võit oli Eesti jaoks täielik.

Tartu rahu aastapäeva tähistamiseks toimuvad mälestus- ja kõnekoosolekud ning kontserdid mitmel pool Eestis.

Tartus

Hommikul asetavad Tartu gümnaasiumide esindused pärja ja küünlad Jaan Poska bareljeefi ette. Seejärel liigutakse Eesti Kirjandusmuuseumisse, kus kell 10.10 algab kõnekoosolek kirjandusmuuseumi kaminasaalis Tartu rahu läbirääkimiste laua ümber. Kõnekoosolekul esinevad Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tamme gümnaasiumi abiturient Elo Rahman. Muusikalise vahepalaga astub üles Tamme gümnaasiumi puhkpilliorkester dirigent Gunnar Pettaigi juhatusel. Gümnasistide kõnekoosoleku korraldab sel aastal Tamme gümnaasium.

Kell 11 toimub tseremoonia Kalevipoja monumendi juures. Sõna võtavad Tartu linnapea Urmas Klaas, korp! Amicitia tegevliikmed Anna Elisabeth Benno ja Lilli Maire Adson ning Kaitseväe Akadeemia kadettveebel lipnik Karl Henrik Tiko. Asetatakse pärjad ja küünlad.

Kell 11.30 algab Vanemuise 35 esisel platsil kõnekoosolek, mille korraldab Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu. Lühikeste sõnavõttudega käsitletakse Tartu rahulepingu tähendust minevikus, olevikus ja tulevikus.

Kell 16 algab KGB kongide muuseumis aadressil Riia 15b teemaõhtu "Tartu Teises maailmasõjas – kui rahu ei pidanud".

Tallinnas

Kell 12 toimub Kadrioru pargis Jaan Poska kuju juures mälestustseremoonia. Sõnavõttudega esinevad välisminister Margus Tsahkna, Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad ning välisministeeriumi noordiplomaatide esindaja Mihkel Märtens.

Kell 18 algab Eesti Sõjamuuseumis Viimsi mõisas kohvik-vestlusõhtu, kus sõjast ja rahust arutlevad julgeolekuekspert Kalev Stoicescu ja kõrgemate riigikaitsekursuste juhataja Madis Mikko.

Narvas

Kell 12 algab Garnisoni kalmistul mälestustseremoonia. Asetatakse pärjad Vabadussõjas langenute auks ning mälestatakse Eesti iseseisvuse eest elu andnuid.

Rakveres

Kell 10 asetatakse pärjad ja küünlad Vabadussõja mälestussamba jalamile. Mälestuspalve loeb Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.

Pärnumaal

Kell 10 toimub mälestustseremoonia Alevi kalmistul asuva Vabadussõjas langenute ausamba juures. Osalevad Pärnu linna ja maakonna organisatsioonide ning ühenduste esindajad. Päevakohase repertuaariga esineb Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor.

Kell 13 toimub tseremoonia Audru kalmistul asuva Vabadussõja mälestussamba juures.

Kell 18 toimub kontsert Pärnu kontserdimaja kammersaalis. Esinevad Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor, Kunstide Kooli poistekoor ning Eesti Meestelaulu Seltsi poiste-solistide võistulaulmise Pärnumaa parimad.

Läänemaal

Kell 10.30 toimub mälestustseremoonia Lääne-Nigula vabadussamba juures. Kell 11 meenutatakse aastapäeva Hullos, kus kirikus esinevad kooliõpilased ja Vormsi naiskodukaitsjad.

Kell 18 algab Haapsalus Vabadussõja mälestussamba juures mälestushetk ühispärja asetamisega. Kontsertpalvus toimub Jaani kirikus, teenib koguduse õpetaja ja Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkonna kaplan Mart Salumäe. Sõnavõttudega esinevad Haapsalu linnapea Olavi Seisonen ja Kaitseliidu Lääne maleva malevapealiku abi Raimond Lunev. Muusikalises osas astub üles Ridala Brass dirigent Miranda Klaiji juhatusel, orelil saadab Lia Salumäe.

Toimetaja: Mait Ots

Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva

