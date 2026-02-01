X!

"AK.Nädal": suusatajad süüdistavad jalutajaid suusaradade rikkumises

Eesti
Foto: Tallinna Spordikeskus
Eesti

Kui soojal ajal mahuvad inimesed terviseradadele kenasti ära, siis talve tulles on õhus pisike tüli. Jalutajad süüdistavad suusatajaid küll laiutamises, küll laste ja koerte hirmutamises, suusatajad aga panevad pahaks, et muidu patseerijad lõhuvad suusaradu.

Kui võhikule tundub, et mis see suusaraja tegemine ära pole, pressid aga lume kinni ja jäljed sisse, siis tegelikult on selle taga suur töö.

"Tegelikult on suusaraja ettevalmistus just siis kui lund ei ole. Tehakse kõige suurem töö ära, rada kividest puhtaks, suurtest okstest, vajadusel siledamaks, planeeritakse ja siis jäädakse lund ootama," ütles Palermo rajameister Argo Rohtmets.

Kui vabatehnikaraja jaoks peab lund olema 10 sentimeetrit, siis klassikajälje tegemiseks peab lund olema vähemalt poole rohkem.

"Klassikaks on täiesti omaette tööriist, mis on siin rulli taga, ja selle alla lastes tekivad kaks klassika joont. Ja siis nii ongi ehk siis alla lastes puudutab lund ja nüüd kui ATV hakkab seda tõmbama, siis tekivad klassika jooned," sõnas Rohtmets.

Rajameistritööpäev algab enne südaööd ja rajatraktori või lahtise ATV roolis tuleb paar tundi, pikemate distantside puhul võib töö-öö venida ka seitsmetunniseks.

Raja tegemine on kallis lõbu. Kahe ja poole kilomeetrise raja tegemine ühel hooajal maksab 10 000 eurot, lisaks veel rajameistri sajad öötunnid.

Kõige kindlam viis rajameister välja vihastada on vahetult peale hooldust rajale minnes, sest suusarada peab viis tundi tahenema. Aga tuska teeb ka see, kui näed, et sinu hoolega tehtud rada on lihtsalt katki sõtkutud.

Kui rajameistrite nördimus avalikkuse ette ei jõua, siis suusatajate ja jalakäijate vaheline vaen kütab sotsiaalmeedias palju kirgi. Suusatajad ei saa aru, miks on vaja käia just nende jaoks ettevalmistatud rajal, jalutajatele aga jääb arusaamatuks, miks nad järsku ei tohi käia mööda teada tuntud teed ja mis õigusega need suusatajad seal laiutavad.

"Viimsis näiteks on näiteks hästi vähe siis, seal ongi päris lume rada, seal on hästi palju jalutajaid, sest nad on harjunud, et seal saab terviserajal jalutada. Siis nad jäävad jalgu, kui on trennid või niisama sõitmised," kurtis suusataja Nora.

Keset rada jalutajatelt sõimata pole neiu veel saanud, aga kurja pilguga põrnitsemist tuleb ette.

"Eks see konflikt on tekkinud sellepärast, et liikujaid metsas on rohkem, vähem inimesi suusatab, rohkem inimesi tahab metsas jalutada ja suusatajad on läinud kurjemaks. Neil on kallimad varustused ja tahavad paremat suusarada, kui omal ajal," rääkis Pärnumaa rajameister Eido Tasalain.

Kõige rohkem kahjustavad suusaradu augud, eriti sügavaid auke jätavad maha jooksjad.

"Kui sinna kepp läheb, siis põhimõtteliselt on väga suur tõenäosus, et see läheb katki, kuna tänased suusakepid maksavad üle 100 euro, siis ilmselgelt tekitab see viha suusatajatel, et temal on kulu," lisas Tasalain.

Et jalutajad suusatajatega arvestada ei oska on rajameistrite sõnul üle-eestiline probleem. Tallinnas on probleem suurem, sest radu on vaid loetud kilomeetreid, sõitjaid aga palju.

Juba mitu aastat on terviseradadel kasutamist reguleerivad tahvlid ning Pirita suusaradu haldava Priit Aunroosi sõnul probleeme poleks, kui neist ka kinni peetaks.

"Pigem see, et mind ei huvita, minu õigus ja ma teen, mis tahan. Kui kommentaariumis lugeda, siis käib selline avalik vihkamine üksteise vastu. Käijad vihkavad suusatajaid ja vastupidi. Nii on," ütles Aunroos.

Õigupoolest peaks mõlemad üsna hästi ühele rajale ära mahutuma, kui jalutajad liiguvad suusaraja vasakus ääres.

"Aga ärme käime selle klassikajälje peal. käime hästi seal ääres, kus on ka tugevam ja käime hanereas, mitte terve raja laiuses, siis ehk mahume kõik ära," ütles Eido Tasalain.

Üheks võimalikuks lahendus oleks teha lisaks suusaradadele metsa ka jalutamisradu. Rakveres Palermo metsas seda juba tehakse, sama plaani peetakse ka Pirital.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OM2026

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:22

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

09:20

Loe täismahus: Tartu ringkonnakohtu otsus Humala ja Pruunsilla kohta

09:18

Alexander Lott: Väinamere jääteed UNESCO kultuuripärandi kaitse alla

09:15

Kaasaegse muusika kollektiiv Ludensemble avaldas debüütalbumi

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:59

Telegraph: Xi tahab tõsta korruptsiooniga kimpus Hiina armee võitlusvõimet

08:59

Hädasolek edasilükkamisega võib põhineda geenide ja ajuehituse eripäral

08:56

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:45

Märtsi alguses toimuv Tudengijazz toob publiku ette kuus kollektiivi

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.02

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

01.02

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

01.02

Pärnumaal sulgeb uksed 100 aastat tegutsenud Pootsi külapood

01.02

Singapuri tehnoloogiavedur: unustage ükssarvikud koos edevusmõõdikutega

01.02

Sõja 1439. päev: Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse Uuendatud

31.01

Eesti võib vastuseks Venemaa ebaseaduslikule piiriületusele piiri sulgeda

01.02

Rohuküla ja Vormsi vahel võeti kasutusele isetekkelised jääteed

01.02

Valgevene kiusab nüüd Poolat üle piiri lendavate õhupallidega

01.02

Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

01.02

Energeetikaprofessor: Eesti on liiga vähe elektritootmisesse investeerinud

ilmateade

loe: sport

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

loe: kultuur

09:22

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

09:15

Kaasaegse muusika kollektiiv Ludensemble avaldas debüütalbumi

08:45

Märtsi alguses toimuv Tudengijazz toob publiku ette kuus kollektiivi

01.02

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

loe: eeter

01.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Hendrik Sal-Sallerile

01.02

Alla 40 päevaga üle Atlandi ookeani sõudnud Karl Jürgenstein: kõval pingil ei taha endiselt istuda

01.02

Reigo Tamm: minu elu ongi üks kriiside jada

31.01

Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu peagi avatavas Ukuaru muusikamajas

Raadiouudised

01.02

Jagatud vanemluse levik on viimastel kümnenditel märgatavalt kasvanud

01.02

Päevakaja (01.02.2026 18:00:00)

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

31.01

Lätis arutletakse, kas riigijuhid võivad ise otsustada, milliste üleskutsetega liituda

30.01

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

30.01

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

30.01

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

30.01

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo