Riia plaanib lubada Daugaval jalgsi jääle minekut

Inimesed Daugava jõel
Inimesed Daugava jõel Autor/allikas: SCANPIX/Alexander Welscher/dpa
Riia plaanib lubada ametlikult inimestel jalgsi üle jäätunud Daugava jõe minna. Hüdroloogid hoiatavad jätkuvalt riskide eest, vahendas LSM.

Eelmisel nädalavahetusel võis Daugava näha arvukalt inimesi. Sel ajal oli aga pealinnas jääle minek lubatud vaid teatud kohtades ning reeglite eiramise eest võis oodata kuni 100-eurone trahv.

Kuigi esmaspäeva hommikul võis Daugaval veel näha hoiatuslinte, jõudis Riia munitsipaalpolitsei pärast veekogu kontrollimist järeldusele, et jää on turvaline. Lõplik otsus eeldab siiski veel kooskõlastusi ning Riia linna tegevdirektori ametlikku korraldust.

Riia linnavalitsuse teatel on vastav dokument koostamisel ning uued eeskirjad jõustuvad kohe pärast selle allkirjastamist ja kinnitamist.

Samas hoiatas hüdroloog Līga Klints, et looduslikel veekogudel ei ole olemas täiesti ohutut jääd. Lumekiht võib varjata nii jää tegelikku paksust kui ka pragusid, mis muudab olukorra hindamise keeruliseks.

Koht, mis tundub turvaline, võib juba meetri kaugusel olla hoopis teistsugune. Jõgedes tekitavad lisaohtu ka jääalused hoovused, mis muudavad jää seisukorra veelgi ettearvamatumaks.

"Kaldal võib jää olla paks, aga milline on see keskel, kus vool on kiirem? Pole mingit garantiid, et jää on igal pool ühepaksune. Samuti võivad külmumise ajal jões olnud takistused takistada jää teket. Nii võib ühes kohas olla jää veidi paksem, kuid kõigest meeter-paar eemal juba palju õhem," selgitas hüdroloog.

Veekogude jääl viibimist piiravad eeskirjad jõustusid 2013. aastal ning nende kohaselt on Daugava täielik ületamine igal ajal keelatud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

