Pauligi plaanid Sauel tootmist laiendada sõltuvad leppest Rootsi ametiühinguga

Ületoomise eelduseks on aga kokkuleppele jõudmine Rootsi ametiühingutega, sest Eestisse kolimine tähendaks Rootsis Mölndalis asuva tehase sulgemist.

Praegu toodavad umbes 85 töötajat Pauligi Saue tehases maitseainesegusid ja tex-mex-salsakastmeid. Pauligi plaan on koondada sinna kogu Santa Maria kaubamärgi alla käivate maitseainete tootmine, mis moodustab Pauligi kogutoodangust umbes 15 protsenti.

"Me saaksime koondada oma tootmise globaalselt ühte kohta, mis kuulub meile, ja siin paindlikult toimetada," nentis Pauligi finantsdirektor Juha Väre.

Praegu Rootsis Mölndalis tegutseva tehase hoonet Paulig rendib. Kuna tootmise ületoomine Eestisse tähendaks Rootsi tehase sulgemist, saab see teoks vaid tingimusel, et Paulig jõuab kokkuleppele Rootsi ametiühinguga.

"See on tavapärane protsess, millega me praegu tegeleme, ja me anname teada, kui meil on selles suhtes midagi teatada. See on kõik, mis ma praegu öelda saan," ütles Väre.

"Kui need läbirääkimised Rootsi ametiühingutega Rootsi seaduste alusel jõuavad sellise otsuseni, et maitseained tuuakse siia, siis see on kindlasti väga suur väljakutse Saue tehasele kogu see maht siin ära teha," märkis Saue tehase juht Margus Üürike.

"Jutt käib kuivmaitseainetest, mida oleme siin juba üle 30 aasta teinud. Mida see tähendab, ma ei oska 100 protsenti öelda, sest läbirääkimistest tuleneb ka maht, mida siia tuuakse. Aga räägime sellest, et töötajate arv – ei julge öelda, et topelt, aga kindlasti olulisel määral kasvab – ja lisanduvad uued töökohad."

Kui protsess käima läheb, peaks ülekolimine algama sel suvel.

"Ületoomine oleks astmeline, samm-sammult, ehk esimesed seadmed positiivse otsuse korral võiksid tulla juba selle aasta suvel ja kogu ületoomine lõppeks 2027. aastal," selgitas Üürike.