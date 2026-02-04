X!

Otse kell 16: Tallinna Ülikooli rektorikandidaatide debatt

Indrek Ibrus, Katrin Niglas ja Priit Reiska.
Indrek Ibrus, Katrin Niglas ja Priit Reiska. Autor/allikas: Marten Puidak
Kolmapäeval toimub Tallinna Ülikooli rektorikandidaatide valimisdebatt, mida näeb algusega kell 16 otsepildis ERR-i portaalis.

Tallinna Ülikooli rektori ametikohale kandideerivad professor Indrek Ibrus, professor Katrin Niglas ja professor Priit Reiska.

Valimisdebatt keskendub kandidaatide nägemustele ülikooli juhtimisest, õppetegevuse ja teaduse arengust ning tehisintellekti rollist, ülikooli avalikust mõjust ja jätkusuutlikkusest.

Kuu jooksul oli kõigil soovijatel võimalik läbi avaliku veebiankeedi esitada küsimusi debatile. Lisaks edastasid kandidaatidele oma küsimused ka ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost, Narva Eesti gümnaasiumi juht Irene Käosaar, Tartu Ülikooli neuroteadlane Jaan Aru, Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas, LHV panga juhatuse esimees Kadri Kiisel, Eesti Kirjanike Liidu esimees Maarja Kangro, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja rektorite nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Debatti modereerib Urmas Vaino.

Tallinna Ülikooli järgmine rektor valitakse 11. veebruaril ja ta asub ametisse 15. mail 2026.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

