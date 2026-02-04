Eesti võimud toimetavad kinni peetud laeva Muuga sadamasse

"Mõne tunni jooksul toimetatakse laev Baltic Spirit sadamasse, et alustada põhjalikumat tollikontrolli. Praegu viibivad laeva pardal K-komando üksus ja MTA uurimisosakonna ametnikud. Laev asub lootsialal ning ootab kai vabanemist," teatas maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Pavel Prokopenko.

Teisipäeval ERR-ile antud intervjuus ütles K-komando juht Marek Aas, et 188 meetri pikkune kaubalaev jääb esialgu ankrualale, kuid suunatakse hiljem sadamasse põhjalikumaks kontrolliks. "Tuleb arvestada, et tegemist ei ole pisikese alusega, millel on suurel hulgal konteinereid, mis kõik vajavad kontrollimist. Nii et tegevus jätkub," lisas Aas.

Teisipäeval kell 17.10 pidasid ühisoperatsiooni käigus MTA ametnikud koostöös politsei eriüksuse ja mereväega Naissaare lähistel kinni Bahama lipu all sõitva, Venemaale suunduva kaubalaeva Baltic Spirit, mille puhul on alust arvata, et laeva võidakse kasutada salakaubaveoks.

Politsei eriüksus K-komando pardus laevale ning seejärel peeti laev kinni riikliku järelevalve käigus tollikontrolli teostamiseks. Laevameeskond vastupanu ei osutanud. Kinnipeetud laeva meeskonnas on 23 liiget, kes K-komando juhi kinnitusel on kõik Vene Föderatsiooni kodanikud.