Hiina keelustab turvariskide tõttu autode peidetud ukselingid

Hiina keelustab alates 2027. aastast autodel peidetud ukselingid. Tegemist on esimese riigiga, mis loobub Tesla juurutatud ja ka Hiina autotootjate seas levinud disainilahendusest.

Peidetud ukselingid, mis avanevad puldi, mobiiltelefoni või käsitsi vajutamise teel, on pälvinud nii USA-s kui ka Hiinas kõrgendatud tähelepanu võimalike turvariskide tõttu.

Eelmisel aastal algatas USA autoohutuse amet uurimise Tesla Model 3 avariiavamise süsteemi rikete kohta.

Hiina tööstusministeerium teatas esmaspäeval, et uute tehniliste ohutusnõuete kohaselt peab iga autouks olema varustatud nii välimise kui ka sisemise lingiga. Mehaaniline avamissüsteem on edaspidi kohustuslik, samas kui tehnilised uuendused, nagu elektrilised lingid, jäävad valikuliseks.

Hiina uus poliitika sätestab reeglid selle kohta, kus ukselingid peavad auto välisküljel asuma ja kuidas need peavad toimima, et tagada uste avanemine õnnetuse korral. Samuti peavad sisemised ukselingid olema selgelt nähtavad.

Ministeeriumi teatel peavad uued automudelid vastama uutele nõuetele alates 1. jaanuarist 2027. Juba tootmises olevate mudelite puhul hakkab kord kehtima 1. jaanuarist 2029.

Kerepinnaga tasa asetsevad väljahüppavad ukselingid muutusid populaarseks tänu 2012. aastal välja antud Tesla Model S-ile. See lahendus integreerib lingi uksega ja kasutab luku avamiseks elektrisignaale. Sellised ukselingid suurendavad veidi sõiduki tõhusust, kuna vähendavad õhutakistust.

Sellest ajast on lahendus saanud tavapäraseks paljudel elektriautodel üle maailma. Hiina riikliku meedia andmetel kasutatakse seda lahendust umbes 60 protsendil sajast müüduimast nn uue energia sõidukist (kategooria, mis hõlmab nii elektri- kui ka hübriidautosid).

Seda tüüpi disainiga on seostatud mitmeid traagilisi õnnetusi, kus mehaanilise avamissüsteemi puudumine on voolukatkestuse korral jätnud reisijad autosse lõksu. See on ajendanud ohutusjärelevalve asutusi üle maailma selliseid lahendusi kriitiliselt kontrollima.

Hiina riiklik meedia kajastas oktoobris juhtumit, kus Xiaomi SU7 Ultra sedaaniga toimunud õnnetuses hukkus juht, kuna möödujatel ei õnnestunud põlevast sõidukist päästmiseks uksi avada.

USA-s on Tesla kohtusse andnud lapsevanemad, kelle teismeline tütar hukkus 2024. aastal Cybertruckiga toimunud avariis. Politsei aruande kohaselt rammis sõiduk puud ja süttis põlema. Kuna tulekahju tõttu katkes elektritoide, jäid neli reisijat lukustatud uste taha lõksu – kolm neist hukkusid.

Tehnoloogiaväljaande Ars Technica teatel on Tesla ukselingid äärmuslik näide: kui toimub avarii ja 12-voldine toitesüsteem lakkab töötamast, puudub päästjatel igasugune võimalus ust väljastpoolt avada. Selline olukord on põhjustanud vähemalt 15 inimese surma.

Hiina uued eeskirjad on äärmiselt üksikasjalikud. Kõigil uutel mudelitel, mis tuuakse turule pärast 1. jaanuari 2027, peab käepideme kasutamiseks olema süvend, mis on vähemalt kuus sentimeetrit lai, kaks sentimeetrit kõrge ja 2,5 sentimeetrit sügav. Ukselink võib olla kerepinnaga osaliselt tasa või peab olema traditsiooniline.

Lukustusmehhanism peab olema konstrueeritud nii, et kui turvapadjad avanevad või aku süttib, saab uksi löögivabal küljel avada ilma tööriistadeta. Hiina regulaatorid on ühtlasi mures, et sõidukis viibijad ei pruugi hädaolukorras mõista, kuidas ust seestpoolt avada. Seetõttu peavad igal uksel olema mehaanilised avamislülitid kohas, kus reisija eeldab neid olevat.

Hiina on maailma suurim elektriautode turg ning kümned sealsed kaubamärgid laiendavad tegevust ka välisriikides. Eelmisel kuul avaldatud statistika kohaselt müüs Hiina suurettevõte BYD eelmisel aastal esimest korda rohkem elektriautosid kui USA tööstuspioneer Tesla.