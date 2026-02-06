X!

Vene kodanike kinnisvaraostu piirangud kasvataksid notarite koormust veelgi

Eesti
Majad Kopli liinidel.
Majad Kopli liinidel. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Siseministeeriumi plaan keelata Eestis kinnisvara ostmine pikaajalise elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja ettevõtetel, kelle tegelikud kasusaajad on nendest riikidest pärit, tähendab notaritele uusi ülesandeid ja lisakulutusi. Topeltkodakondsuse kindlakstegemine ei ole notarite koja juhi hinnangul praegu praktikas teostatav.

Jaanuari lõpus ütles siseminister Igor Taro, et siseministeerium hakkab kiireloomulisena ette valmistama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muudatusi, mis võtaks õiguse Eestis kinnisvara osta neilt Venemaa ja Valgevene kodanikelt, kellel ei ole Eestis pikaajalist elamisluba ning ettevõtetelt, mille tegelikud kasusaajad nad on.

Notarite koja esimees Merle Saar-Johanson ütles ERR-ile, et notarid tuvastavad kinnisvaratehingus tegelikke kasusaajaid ka praegu, kuid kui Vene või Valgevene kodakondsusega tegeliku kasusaaja tõttu võib leping osutuda tühiseks, siis peaks seda tegema veel suurema põhjalikkusega.

Ta lisas, et ilmselt ei saaks enam tugineda üksnes internetist leitavale infole või tehingupoole esitatud kinnitamata dokumentidele.

"Sellega suureneks bürokraatia ka osapoolte jaoks, kelle tegelikud kasusaajad ei ole Venemaa ega Valgevene kodanikud," tõi notarite koja juht välja.

Saar-Johansoni sõnul on tegelikke kasusaajaid sageli üsna keeruline kindlaks teha, iseäranis juhul, kui Eestis registreeritud ettevõtte omandistruktuur on mitmeastmeline ja selle hulgas on ka välisriigi ettevõtted, organisatsioonid või kodanikud.

"Tegeliku kasusaaja teadasaamiseks tuleb notaril teha palju päringuid ja töötada läbi suurel hulgal ja sageli välisriigi dokumente. Seda eriti juhul, kui tegeliku kasusaaja andmeid on soovitud varjata ja selleks on välja mõeldud keerulised struktuurid," selgitas ta

Siseministeeriumi plaani kohaselt kehtiks kinnisvara ostmise keeld ka topeltkodakondsusega Vene ja Valgevene kodanikele, kuid Saar-Johanson tõdes, et topeltkodakondsuse tuvastamine ei ole praktikas teostatav.

"Seadusandja peab sel juhul ette nägema juhised, kuidas topeltkodakondsust kindlaks teha – kas piisab isiku ütlustest või vaja on teha päringuid välisriikidesse. Täiendavate tegevuste läbiviimine on kahtlemata lisatöö, millega kaasnevad kulud," lausus notarite esindaja.

Saar-Johanson märkis, et kui suured need kulud on, ei saa praegu prognoosida, sest pole teada, mida notarilt selle ülesande täitmiseks oodatakse. Igal juhul tooks aga plaanitav muudatus lisatööd, mis on keerukas ja aeganõudev.

Notarite koja esimees rõhutas, et tegu pole hinnanguga siseministeeriumi plaani vajalikkusele ning notarid on valmis uusi kohustusi võtma, kuid praeguste notaritasudega tähendab iga lisaülesanne täiendavat pinget süsteemile, mis on niigi kokkukukkumise äärel.

"See pole uus probleem – notaritasude ajakohastamise vajadusest oleme rääkinud aastaid. Ka antud plaan tekitab kindlasti notaritele täiendavat koormust ja muudab seeläbi veelgi rohkem tehinguid notarite jaoks kahjumlikuks," tõdes Saar-Johanson.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

12:30

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

12:30

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

12:25

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

12:16

Justiitsministeerium: riigi osalus Leviras peab säilima

12:07

Eksperdid: valitsus kujundab maastikku Karise mitte toetamiseks

11:51

Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

11:49

Keeleteadlane: nörritav sõnakasutus toob populistile valimisedu

11:41

Tartu Elektriteater tähistab Grigori Kromanovi 100. sünniaastapäeva eriprogrammiga

11:20

Koolid otsivad lahendust haridusministeeriumi praagile

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.02

Sõja 1443. päev: Ukraina teatas rünnakutest Venemaa mandritevahelise raketi stardiplatvormile Uuendatud

05.02

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu Uuendatud

05.02

Neljapäeval sündis Eestis uus elektritarbimise rekord

06:52

Trump andis Chagose saarte tagastamisele rohelise tule

05.02

Yle: Soome lahes toimus Vene varilaevastiku alusel plahvatus

05.02

Karis: Ukraina peab ise otsustama rahu nimel territooriumitest loobumise

05.02

Tesla asutas Eestis tütarettevõtte ja otsib töötajaid

05.02

Michal: Karise väljaütlemised on vastuolus Eesti põhimõtteliste väärtustega Uuendatud

05:50

Ukraina vastulöök jättis Belgorodi piirkonna elektrita

04.02

"Pealtnägija": kas võõras peaks ehitisregistri kaudu nägema sinu magamistuppa?

ilmateade

loe: sport

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

11:51

Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

11:17

TÄNA OTSE | Milano Cortina taliolümpiamängud avatakse uhke avatseremooniaga

10:45

Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

loe: kultuur

11:41

Tartu Elektriteater tähistab Grigori Kromanovi 100. sünniaastapäeva eriprogrammiga

10:26

Merle Karusoo: sõjast väsimine tähendab, et me ootame Ukraina kaotust

10:06

Arvustus. "Inishmaani igerik": pole see Iirimaa nii halb koht midagi

09:05

Sinijärve raamatusoovitused: Sabaliauskaite "Silva rerum" on tõeline ajalookirjandus

loe: eeter

11:13

Režissöör Kirk Jones: Tourette´i sündroomiga elamine on täna väga riskantne

10:26

Merle Karusoo: sõjast väsimine tähendab, et me ootame Ukraina kaotust

08:05

Eesti Laulu ankeet. Robert Linna

05.02

Reikop: meid tunti Anuga esmalt ära Soomes

Raadiouudised

10:00

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

10:00

Kunstiakadeemia avab uuest õppeaastast maastikuarhitektuuri magistriõppe

09:45

Rootsi Ringhalsi tuumajaama juurde kavatsetakse rajada moodulreaktorid

09:40

Kohati sajab nõrka lund ja läänerannikul on pinnatuisku

09:25

Raadiouudised (06.02.2026 09:00:00)

05.02

Päevakaja (05.02.2026 18:00:00)

05.02

Sadamateatris jõuab lavale Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper "Libahunt"

05.02

Hollandi ettevõte A-Ware soovib omandada Paide juustutehast

05.02

Raadiouudised (05.02.2026 15:00:00)

05.02

Tre Raadio järeltulijana jätkab XFM

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo