X!

Riik keelab pikaajalise elamisloata Venemaa kodanikel kinnisvara ostu

Eesti
{{1769680560000 | amCalendar}}
Uued ja vanemad hooned Tallinnas Koplis
Uued ja vanemad hooned Tallinnas Koplis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Siseministeerium hakkab kiireloomulisena ette valmistama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muudatusi, mis võtaks õiguse Eestis kinnisvara osta neilt Venemaa ja Valgevene kodanikelt, kellel ei ole Eestis pikaajalist elamisluba ning ettevõtetelt, mille tegelikud kasusaajad nad on.

Siseminister Igor Taro (E200) ütles, et teadmata taustaga, korraks või alles hiljuti Eestisse sattunud Venemaa ja Valgevene kodanike kinnisvara omandamine kujutab Kremli ja tema satelliitide jätkuva agressiooni taustal julgeolekuohtu.

"Me oleme üksikute eranditega keelanud neil Eestisse tulla ja siin olla ning on loogiline, et neil puuduks ka õigus siin kinnisvara osta, kuna seda saab kasutada luure- ja sabotaažioperatsioonideks, sealhulgas näiteks positsioonide ettevalmistamiseks, mida oleks võimalik meie vastu kasutada kriisiolukordades," sõnas Taro.

"See on tegelik julgeolekuoht ning me peame piirangutelt üle minema keeldudele, nagu on teinud mitmed lähiümbruse Euroopa Liidu ja NATO liikmesmaad. Me teame, kuidas sarnased tehingud on pannud muretsema Soome, Norra, Rootsi, Leedu, Läti ja teistegi riikide ametivõime, kes püüavad näha nende tehingute taha, ja meie probleem on samasugune," rääkis siseminister.

Kuigi praegugi kehtivad Eesti-Vene piiriäärsetel aladel ja väikesaartel kinnisvara soetamisel teatavad kitsendused, ei piisa neist, sest need pole siseministri sõnul tõhusad.

"Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele Venemaa ja Valgevene kodanikele jääb kinnisvara ostmise, müümise, pärandamise või kinkimise võimalus alles, sest me teame, kes need inimesed on, kuna oleme kontrollinud nende tausta nn pika elamisloa andmise eel ning keelu kehtestamine neile pole praegu põhjendatud," ütles Taro.

9. jaanuari seisuga elab Eestis 1476 tähtajalise elamisloa ja 1190 pikaajalise elaniku elamisloaga Valgevene kodanikku ning 7797 tähtajalise elamisloa ja 70 237 pikaajalise elaniku elamisloaga Venemaa kodanikku.

Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukraina vastu on kinnistusraamatu andmete põhjal Eestis kinnisvara omandamistehinguid teinud ligikaudu 1000 Venemaa kodanikku, kelle seosed Eestiga on teadmata, kuivõrd neil puudub Eesti isikukood, mis väljastatakse tavapäraselt elamisloa andmisega.

Keeld kehtiks ka topeltkodakondsusega Vene ja Valgevene kodanikele

Siseminister Igor Taro selgitas valitsuse pressikonverentsil, et keeld kehtiks ka topeltkodakondsusega isikutele, kui nad on Vene või Valgevene kodanikud.

"Kui tegu on Valgevene või Vene kodakondsusega isikuga, siis talle kehtivad kõik need piirangud, mis nende riikide kodanikele kehtivad. Topeltkodakondsus kuidagi ei sega nende piirangute rakendamist. Kui on kodakondsus selgeks tehtud, siis see piirang ka rakendub," ütles Taro.

Kui kaua eelnõu tegemine aega võtab, siseminister öelda ei osanud, kuid ta avaldas lootust, et seadus hakkaks kehtima suveks.

"Mõistlik oleks, et ta hakkaks kehtima enne suve või suveks. Meie omalt poolt teeme kõik selleks, et riigikogu sellel istungjärgul selle võimalikult kiiresti ära menetleks," ütles Taro.

Keelu eesmärk on ka Venemaa kodanike sanktsioneerimine

Ajakirjaniku küsimusele, kas keelust oleks Eesti julgeolekule reaalset kasu ja miks seda varem ei kehtestatud, vastas Taro: "Ma arvan, et sellest on ikkagi kasu. Kui me seda otsust ei teeks, siis tekivad ju palju suuremad ja tõsisemad küsimused, et miks me seda ei tee. Inimesed on arutanud, kaalunud ja otsustanud ühel hetkel ministrile seda ideed tutvustada – nii pea kui nad seda tegid, said nad noogutuse.

"Teeme tööd selles tempos, mis on võimalik. Minu jaoks on Venemaa karistamine ja Vene kodanikest lähtuva ohu tõrjumine üks prioriteetseid suundi. Kui me leiame mingi tegevuse, mida saame ellu viia, saab see kohe ette võetud," lausus ta.

Siseminister rõhutas, et antud meede on preventatiivne ning juhul kui toimub lähiajal mingisugune tegevus, mis peaks Eesti julgeolekut ohustama, siis julgeolekuorganid selle tõkestavad.

Taro sõnul on meetme eesmärk lisaks julgeolekuohu ennetamisele ka Venemaa kodanike sanktsioneerimine.

"Me keelame kõik tehingud ära – need mis on potentsiaalselt julgeolekuriskiga, kui ka kõik muud, mis nii suure riskiga ei ole. See on ka selle rehkenduse oluline pool. Venemaa peab ja tema kodanikud peavad vastutama selle eest, mida nende riik viib Ukrainas ellu," sõnas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:40

Riik keelab pikaajalise elamisloata Venemaa kodanikel kinnisvara ostu Uuendatud

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

13:23

Mark Soosaar: kaamera peab alati kaasas olema, ka siis, kui elutöö on tehtud

13:19

Sotsiaalministeerium tahab lihtsustada koolides vaktsineerimist

13:16

Tesla suunab uued investeeringud isejuhtivate autode ja humanoidrobotite arendamiseks

13:12

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

13:07

Harri Tiido: teekonnast impeeriumi tagahoovides

13:00

Prantsusmaa noored võivad sotsiaalmeediakeelu saada septembriks

12:47

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

28.01

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

28.01

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

28.01

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

11:42

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki Uuendatud

06:33

Estlinkide rikke põhjustas Eveconi Kiisa akupark

28.01

Noortele mõeldud Somaalia piinalaagrid raputavad Soome avalikkust

28.01

TÜ kliinikumi hanke rikkumises sai kahtlustuse Varekite firma Uuendatud

28.01

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

28.01

Lugeja küsib: miks veetorud lõhkevad pärast külmaperioodi?

28.01

Trump ähvardas taas Iraani Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:12

Eesti Lipu Selts andis olümpiakoondisele üle traditsioonilise kingituse

12:36

Spordi elutööpreemiad pälvisid Üllar Kerde ja Merike Rõtova

12:20

Sabalenka pääses neljandat aastat järjest finaali

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

loe: kultuur

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

13:23

Mark Soosaar: kaamera peab alati kaasas olema, ka siis, kui elutöö on tehtud

12:27

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

loe: eeter

12:47

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

10:56

Unistuste bändis mängib trumme Ramuel Tafenau

09:16

Video: "Ringvaate" reporterid meenutavad esimesi ja meeldejäävamaid lugusid

08:46

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (29.01.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (29.01.2026 09:00:00)

08:50

Tallinna opositsioon süüdistab linnavõimu arvukate poliitiliste ametikohtade loomises

28.01

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

28.01

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

28.01

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

28.01

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

28.01

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

28.01

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo