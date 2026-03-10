Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

Venemaa kaitseministeerium koostas seaduseelnõu, mis näeb ette võimaluse Vene relvajõudude kasutamiseks välismaal asuvate Vene kodanike kaitsmiseks ning eelnõu on saadetud menetlemiseks riigiduumasse.

"Seaduseelnõuga muudetakse Venemaa kodakondsusseadust ja kaitsetegevuse seadust, nähes muu hulgas ette Venemaa relvajõudude üksuste võimaliku ekstraterritoriaalse kasutamise Venemaa Föderatsiooni presidendi otsusega Venemaa kodanike kaitsmiseks," ütles anonüümsust palunud infoallikas uudisteagentuurile Interfax.

Nagu seletuskirjas märgitud, töötati seaduseelnõu välja Venemaa kodanike õiguste kaitsmiseks nende vahistamise, kinnipidamise, kriminaalvastutusele võtmise või muu süüdistuse esitamise korral vastavalt välisriikide kriminaalkohtute otsustele, millele on antud kriminaaljurisdiktsioon teiste välisriikide poolt ilma Venemaa Föderatsiooni osaluseta, ning rahvusvaheliste kohtuorganite otsustele, mille jurisdiktsioon ei põhine Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelisel lepingul või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonil, mis on vastu võetud ÜRO põhikirja VII peatükis sätestatud volituste teostamisel.

Vastavalt kehtivale föderaalseaduse "Julgeolekust" artiklile 8 võtab president vastavalt Venemaa seadustele meetmeid Venemaa ja tema kodanike kaitsmiseks juhul, kui välis-, rahvusvahelised või riikidevahelised organid teevad otsuseid või viivad läbi toiminguid, mis on vastuolus Venemaa Föderatsiooni huvide või Venemaa Föderatsiooni avaliku korra aluste vastu.

Seaduseelnõu koostas kaitseministeerium, lisas Interfaxi allikas.