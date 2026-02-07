Ruhnule jõudis Eesti jaoks haruldane röövlind

Kui sel nädalal pakkus Ruhnu kõneainet katkenud lennuühendusega, siis kuidagi jõudis Ruhnu kohale lennata üks Eesti jaoks haruldane röövlind. Kui Eesti linnuharulduste komisjon kinnitab liigi tuvastamise ja leiu, siis on see ajaloos kaheksas kinnitatud loorkakuga kohtumine Eestis.

Kui tundub, et Ruhnu saarelt on viimasel ajal veel vähe uudiseid, siis üks väga haruldane uudis tuli alla tõenäoliselt "otse taevast". Nimelt leidsid sealsed veisepidajad oma heinaküüni juurest haruldase linnu, kes võib olla loorkakk.

"Tulime lihtsalt siia vaatama, kas on vaja heina juurde panna, kuidas nad on söönud, praegu on külm aeg, loomad tahavad rohkem süüa saada. Ja siis silmanurgast lihtsalt näed midagi valget, esialgu mõtled, et lumetükk, ja siis vaatad, näed, tiib keha all vedeles seal," rääkis Marten Riisenberg.

"Nii palju, kui me ise oleme jõudnud uurida oma leidu, siis Euroopas peaks teda olema soojemates piirkondades," ütles Kee Abel.

"Seda me muidugi nägime, et rõngast tal otseselt küljes ei ole, aga kui keegi targem kuskil üle vaatab, siis see oleks väga põnev teada," lausus Riisenberg.

Mis loorkakuga tegelikult juhtus ja kust ta võib pärit olla, ehk oskavad selgitada teadlased.

"Me päris täpselt seda ei tea, aga võib arvata, et ta lõuna poolt tuli. Kui vaadata selle liigi levikut, siis Kesk-Euroopas on ta väga tavaline ja Lõuna-Euroopas samuti. Meile lähimad teadaolevad alad on Lõuna-Lätis ja on väga tõenäoline, et ta sealt mingi eksirännaku kaudu Ruhnule jõudis ja kogemata otsa sai," lausus Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi.

"Kui nüüd tuua paralleel praegu just käima läinud olümpiamängudega ja lugeda kokku Eesti taliolümpiamedalid, mida minu teada peaks olema 10, siis võiks öelda, et selles valguses on loorkaku vaatlus Eestis üliharuldane, sest et siiamaani on neid nähtud kaheksa korda. Viimane neist on linnuinimeste keeles nii-öelda dopingujuhtum, kus tegelikult vaadeldi puurist põgenenud lindu, paljud inimesed kihutasid Tartusse kohale, lootuses endale liik kirja saada, aga pärast pidid pettuma, kui selgus, et see oli puurist põgenenud lind," rääkis Mägi.