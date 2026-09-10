X!

Euroopa Liidus langes varjupaigataotluste arv

Välismaa
Vahemerelt päästetud migrandid humanitaarabiorganisatsiooni SOS MEDITERRANEE laeval .
Vahemerelt päästetud migrandid humanitaarabiorganisatsiooni SOS MEDITERRANEE laeval . Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Politico
Välismaa

Euroopa Liidu riikides varjupaika taotlevate inimeste arv on järsult langenud ning mõnes riigis on registreeritud viimaste aastakümnete kõige madalamad näitajad, selgub neljapäeval avaldatud andmetest.

Euroopa Liidu Varjupaigaamet (EUAA), mis koordineerib pagulastele antavat operatiivtuge kogu liidus, avaldas neljapäeval andmed, mille kohaselt esitati EL-i ja Schengeni ala riikides selle aasta esimesel poolel 332 000 varjupaigataotlust – seda on 17 protsenti vähem kui 2025. aasta samal perioodil.

"Numbrid räägivad enda eest: Euroopa uus rändepoliitika annab tulemusi. Me peame jätkama jõupingutuste suurendamist Euroopa piiridel," ütles Euroopa Komisjoni siseasjade ja rände volinik Magnus Brunner.

EL leppis selle aasta alguses kokku uutes reeglites, mis võimaldavad riikidel rajada kolmandatesse riikidesse, näiteks Albaaniasse ja Rwandasse, nn tagasisaatmiskeskusi (i.k. return hubs), kuhu võib viia neid, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud ja teisi riiki jäämiseks sobimatuks tunnistatud migrante. Samuti on koostatud loetelud turvalistest riikidest, kust pärit inimestele varjupaika üldjuhul ei anta, välja arvatud erandjuhtudel.

Kuna paremäärmuslikud erakonnad koguvad toetust nii Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja teistes EL-i riikides eelseisvate oluliste valimiste eel, survestavad valitsused Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit kasutama järgmisel nädalal peetavat Euroopa Liidu olukorda käsitlevat kõnet selleks, et näidata, et peavoolupoliitikud suudavad rändega seotud probleemide lahendamiseks tõhusalt tegutseda.

Saksamaal, mis kuulub nende riikide hulka, kes soovivad suuremaid volitusi tagasilükatud varjupaigataotlejate väljasaatmiseks, vähenes taotluste arv aastaga 50 protsenti. Sellest hoolimata jätkab immigratsioonivastane parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) valimistel edu saavutamist.

Rootsis esitati eelmisel aastal kõigest 8485 varjupaigataotlust, mis oli viimase 40 aasta madalaim näitaja. Taani, mis on üks EL-i jõulisemaid kontrollimatu rände vastaseid riike, oli novembri lõpuks registreerinud ajalooliselt madala, 1835 taotluse suuruse näitaja. Austrias esitati taotlusi vähem kui ühelgi aastal viimase 23 aasta jooksul ning riik on välja saatnud rohkem tagasilükatud varjupaigataotlejaid kui sinna on uusi saabunud.

Samal ajal näitavad statistilised andmed, et ebaseaduslikud piiriületused on viimase kahe aasta jooksul vähenenud 55 protsenti.

Euroopa Liit on sõlminud naaberriikidega, näiteks Türgi ja Serbiaga, kokkuleppeid ebaseadusliku rände vähendamiseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:08

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" riigikantselei koordinatsioonidirektor Erkki Tori

13:54

Harri Tiido: kas uusparempoolsus on jääv nähtus?

13:50

Chelsea ja Leeds lõid kahe peale üheksa väravat

13:47

Tartu kunstikool tähistab 75. sünnipäeva kolmeosalise näitusega

13:30

Karis: Arvo Kruusemendi looming kujunes meie rahva vereringeks

13:30

Kadri Tegelmann: mulle meeldib, kui mind mugavustsoonist välja visatakse

13:20

Macron kutsus Euroopat arendama oma mehitatud kosmoselendude programmi

13:10

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

13:05

RKIK-i ja Dataseli tehinguid asub uurima Euroopa Prokuratuur

13:02

Galerii: Kumu uus näitus uurib saami põlisrahvaste keerulist teekonda

Kontserdielamused

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:05

Kristo Enn Vaga tabas "Esimese stuudio" saates terviserike Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": põhikooli lapsevanemad läksid koolipäeva alguse tõttu kohtusse

12:32

Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi Uuendatud

09.09

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

09.09

"Pealtnägija": 45-aastane õppejõud püüab ujuda võimalikult paljudes Eesti järvedes

10:00

ETV saatemeeskonna selgitused Kristo Enn Vagaga otse-eetris juhtunu kohta

08:49

Kristo Enn Vaga lubati öösel haiglast koju

09.09

Füsioterapeut Priit Teniste: liigesed saavad toitu ainult liikudes

09.09

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

10:39

Kristo Enn Vaga selgitus terviserikke kohta: mul on südame rütmihäire

ilmateade

SPORT

13:50

Chelsea ja Leeds lõid kahe peale üheksa väravat

13:10

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

12:40

Rahvusvaheline uisuliit lükkas Valijeva apellatsiooni tagasi

12:15

TÄNA OTSE | Austraalia ja Hispaania selgitavad välja viimase poolfinalisti

loe: kultuur

13:47

Tartu kunstikool tähistab 75. sünnipäeva kolmeosalise näitusega

13:30

Karis: Arvo Kruusemendi looming kujunes meie rahva vereringeks

13:02

Galerii: Kumu uus näitus uurib saami põlisrahvaste keerulist teekonda

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

loe: eeter

13:30

Kadri Tegelmann: mulle meeldib, kui mind mugavustsoonist välja visatakse

12:50

Tuuli Muistna: kümme aastat ei suutnud me pere venna enesetapust rääkida

12:01

Toitumisnõustaja: tõhus hommikusöök aitab lapsel tunnis paremini keskenduda

11:42

Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

Raadiouudised

12:45

Portugali õpilaste PISA testi tulemused osutusid kehvaks

12:30

Reedel sajab mitmel pool hoovihma

12:25

Raadiouudised (10.09.2026 12:00:00)

09:55

Trump pakub vabariiklaste võidu korral igale ameeriklasele 5000 dollarit

09:50

Riigiinfo telefon saab ööpäevas umbes nelisada kõnet

09:45

Finantskuritegevuse vastased projektid saavad 13 miljonit eurot

09:40

Ilm läheb vihmaseks

09:25

Raadiouudised (10.09.2026 09:00:00)

09.09

Päevakaja (09.09.2026 18:00:00)

09.09

Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku kaitseministriks hakata

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo