Starmeri kommunikatsioonijuht lahkus ametist

Pikaaegne leiboristide liige Allan sai eelmise aasta septembris Starmeri kommunikatsioonijuhiks, 1990. aastatel töötas Allan Tony Blairi heaks, vahendas The Times.

Esmaspäeval teatas aga Allan, et otsustas tagasi astuda ning soovis peaministrile ja tema meeskonnale edu.

Starmer on jäänud kodumaal tule alla, tema kunagine otsus nimetada Jeffrey Epsteiniga seotud Peter Mandelson suursaadikuks saab üha rohkem kriitikat. Möödunud nädalal astus Mandelsoni Epsteini-sidemete tõttu tagasi Starmeri personaliülem Morgan McSweeney.

Opositsioon leiab nüüd, et peaminister peaks tagasi astuma. Samas ka mitmed leiboristid keelduvad Starmerit kaitsmast ning on andnud märku, et ta peaks kaaluma tagasiastumist.

Downing Street lükkas pärast Allani tagasiastumist tagasi väited, et Briti valitsus on kaoses. Starmeri pressiesindaja teatas, et peaminister jätkab tööd, et tuua riiki muutusi.

Ajalehe The Telegraph teatel levivad Londoni võimukoridorides väited, et Angela Rayner esitab esmaspäeval Starmerile avaliku väljakutse. Briti meedia teatas juba varem, et leiboristide parlamendisaadik Rayner juhib mässu Starmeri vastu.

Rayner oli varem Starmeri valitsuses asepeaminister. Mullu pidi ta aga valitsusest lahkuma, kuna selgus, et ta maksis kinnisvaratehingul ettenähtust vähem riigilõivu. The Telegraphi teatel toetab Raynerit leiboristide mõõdukas vasakpoolne tiib.

Samas on Starmeri liitlased öelnud, et praegu pole parteisiseks võimuvõitluseks õige aeg. Parlamendisaadik Connor Naismith ütles, et leiboristide liikmed peavad tagama, et valitsus töötaks inimeste heaks, keda see esindab. Ka mitmed ministrid on avaldanud Starmerile toetust. Näiteks valitsuskabineti liige Pat McFadden kinnitas esmaspäeval, et peaministril on tema täielik toetus.