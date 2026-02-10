Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao

Oluline Vene agressioonisõjas Ukrainas teisipäeval, 10. veebruaril kell 19.47:

- Ukraina hävitas suure Vene droonilao;

- Vene õhurünnak tappis Slovjanskis ema ja tema 11-aastase lapse;

- Paavst saatis Ukrainale 80 generaatorit ja ravimeid;

- Zelenski sõnul ei tohi Ukraina tugevdamisel raisata ühtegi päeva;

- Ukraina: rindel oli ööpäevaga 168 lahingkokkupõrget;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit.

Vene õhurünnak tappis Slovjanskis ema ja tema 11-aastase lapse

Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin teatas teisipäeval, et Venemaa ründas piirkonnas asuvat Slovjanski linna liugpommidega. Rünnaku käigus sai surma 11-aastane laps ja tema ema.

"Iga päev panevad venelased Donetski oblastis toime uue sõjakuriteo. Rünnakud rahumeelsetele linnadele, kodudele ja lastele on terrorism, millele pole mitte mingit õigustust," teatas Filaškin.

Keenia välisminister väisab sundvärbamise asjus Venemaad

Keenia välisminister teatas teisipäeval, et kavatseb sõita Venemaale, kuna ilmnenud on teated keenialaste sundvärbamisest Ukraina-vastasesse sõtta.

"Me oleme saanud teateid hukkunutest ja ma plaanin külastada Moskvat, et me saaks rõhutada, et see asi tuleb peatada," ütles minister Musalia Mudavadi.

Keenia välisministeerium mõistis varem hukka oma riigi kodanike meelitamise tulusatele töökohtadele Venemaale, kus nad aga saadetakse hoopis rindele.

Ukraina hävitas suure Vene droonilao

Ukraina väed hävitasid ööl vastu esmaspäeva toimunud rünnakus Venemaa sõjaliste sihtmärkide vastu lao, kus asus umbes 6000 FPV-drooni ja nende komponente, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Ukraina õhurünnak tabas Doni-äärses Rostovis paiknevat Vene vägede drooniladu, hävitades teate kohaselt kolm konteinerit, mis olid täidetud FPV-droonide ja nende komponentidega.

Peastaap lisas, et mitu konteinerit said kahjustada, kuid ei esitanud täiendavaid üksikasju.

Ukraina väed ründasid ka Venemaa õhudessantvägede juhtimispunkti Kurski oblastis Sudža linnas ja Venemaa laskemoonaladu Noolevaevka küla lähedal Hersoni oblasti Venemaa okupeeritud osas.

Venemaa sõjaliste kaotuste ulatust ja kahju täielikku ulatust hinnatakse endiselt, teatas peastaap.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa sõjaväeobjekte, samuti naftataristut, mis aitab Venemaal rahastada sõda ning varustada Venemaa armeed relvade, kütuse ja varustusega.

Paavst saatis Ukrainale 80 generaatorit ja ravimeid

Paavst Leo XIV saatis Ukrainale 80 elektrigeneraatorit ja ravimeid inimestele, kes kannatavad sõja ja külma tagajärgede käes.

Selle sammuga vastas paavst paljude piiskoppide üleskutsetele üle maailma, kes on teadlikud inimeste kannatustest, mis on tingitud sõjast ja külmakraadidest energiataristu sihiliku hävitamise keskel, teatas väljaanne Vatican News.

Roomast teele saadetud abi on juba jõudnud sihtkohtadesse Fastivis ja Kiievis, mis said hiljutistes rünnakutes eriti rängalt kannatada.

Koos generaatoritega saadeti Ukrainasse ka tuhandeid komplekte ravimeid, muuhulgas antibiootikume, põletikuvastaseid ravimeid, toidulisandeid ja melatoniini, mille järele on eriti suur nõudlus, kuna see aitab inimestel kestva hirmu ja pideva stressi keskel magada.

Vatikani heategevusamet teatas samuti, et ettevalmistamisel on veel ühe veoki teelesaatmine, mis viib kohale tuhandeid antibiootikume, põletikuvastaseid ja vererõhuravimeid ning mitmesuguseid toiduvarusid. Kui abi riiki jõuab, siis korraldatakse selle jagamine erinevate piiskopkondade koguduste võrgustike kaudu.

Poola vabatahtlikud toimetasid esmaspäeval Kiievisse 15 tööstuslikku generaatorit, mille kommunaalettevõtted paigaldavad, et tagada elumajade ja soojuspunktide elektrivarustus, teatas samal ajal Kiievi linnavalitsus.

"Pärast vaenlase massilisi rünnakuid kaotasime olulise osa oma elektritootmisest, mistõttu on need generaatorid muutunud kriitiliselt vajalikuks nii infrastruktuuriobjektide kui ka elumajade stabiilseks toimimiseks. Tänu meie Poola sõprade toetusele on linn saanud selle hädavajaliku varustuse. Generaatorid aitavad juba praegu elanikele teenuseid pakkuda: need on paigaldatud elumajade juurde ja peagi seatakse need üles ka soojuspunktidesse," ütles Kiievi linnavalitsuse asejuht Oleh Kuiavskõi.

Tegemist oli teise generaatorite partiiga, mille Poola vabatahtlikud on ostnud annetuste eest. Kokku saabus teise partiiga Ukrainasse 255 generaatorit. Neist 15 tööstuslikku generaatorit toimetati Kiievisse elumajade ja soojuspunktide jaoks. Samas 240 väiksemat generaatorit jaotatakse laiali riigi teistesse piirkondadesse. Esimese partiiga sai Kiiev 130 erineva võimsusega generaatorit.

Ukraina sai enne seda Kagu-Euroopa Koostööalgatuse (SECI) abi raames 300 generaatorit.

Zelenski sõnul ei tohi Ukraina tugevdamisel raisata ühtegi päeva

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et veebruaris ei tohi Ukraina tugevdamisel raisata ühtegi päeva ja kõik riigiasutused peavad töötama maksimumvõimsusel, edastas Ukrinform.

"Toimus arutelu Ukraina kaitseministriga, meie diplomaatidega ja läbirääkimismeeskonna liikmetega. Kõik meie riigis peavad olema aktiivsemad, et nüüd veebruaris ei läheks raisku ühtegi päeva Ukraina tugevdamisel ja meie võime edendamisel lõpetada sõda väärikal ja usaldusväärsel viisil," rääkis Zelenski.

Riigipea tõi eraldi välja olulise progressi seoses satelliitside süsteemi Starlink kasutamisega, millega seoses avaldas tänu kaitseministrile.

Presidendi sõnul tuleb lahendada ka kõik armee varustamisega seotud küsimused. Eelkõige tagada prognoositavad ja piisavad droonide ning muu varustuse tarned Ukraina relvajõududele.

Ukraina kaitseminister tänas kuu alguses miljardäri Elon Muski jõupingutuste eest takistada Venemaal kasutamast droonirünnakute läbiviimiseks Starlinki satelliite.

"Esimesed sammud on juba käegakatsutavaid tulemusi andnud. Tänan, et meiega olete. Te olete tõeline vabaduse kaitsja ja Ukraina tõeline sõber," ütles tollal kaitseminister Mõhhailo Fedorov.

Fedorov külastab 11. veebruaril Brüsselit, et vahetada mitteametlikult mõtteid Euroopa Liidu liikmesriikide kaitseministritega ühenduse välisasjade nõukogu kaitseküsimuste istungil.

"Järgmine välisasjade nõukogu istung kaitseministrite osalusel toimub Brüsselis algusega kell 16.45 ning seda juhatab Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas," seisis teates.

Kohtumisel arutatakse Euroopa Liidu sõjalist toetust Ukrainale keskendudes kaitsealasele innovatsioonikoostööle.

Teadaandes lisati, et arutelu toimub pärast mitteametlikku mõttevahetust Ukraina kaitseministri Fedoroviga, kes viibib kohal isiklikult. Pärast välisasjade nõukogu istungit vahetavad ministrid tööõhtusöögi ajal mitteametlikult mõtteid 2026. aasta julgeoleku- ja kaitseväljavaadete üle.

NATO liikmesriikide kaitseministrid kohtuvad Brüsselis 12. veebruaril. Samal päeval peab koosoleku Ukraina kaitse kontaktrühm, mida juhivad ühiselt Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Ukraina: rindel oli ööpäevaga 168 lahingkokkupõrget

Rindel oli esmaspäeval 168 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina relvajõudude peastaap teisipäeva hommikul.

"Vaenlane korraldas eile ühe raketirünnaku, kasutades kahte raketti, 95 õhurünnakut, heites 249 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele kasutas 6629 kamikaze drooni ja tulistas 2946 korda asulaid ja meie üksuste positsioone," edastas peastaap.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 248 560 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 11 656 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 018 (+5);

- suurtükisüsteemid 37 089 (33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1637 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1297 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 129 160 (+1198);

- tiibraketid 4270 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 77 734 (+182);

- eritehnika 4070 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.