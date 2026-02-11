X!

Kaitsevägi teeb koostöös omavalitsusega linnalahingud avalikus ruumis

Eesti
Foto: Rene Kundla/ERR
Eesti

Kaitsevägi otsib võimalusi teha linnalahinguid ka avalikus ruumis asuvates hoonetes. Õppuste eesmärk on saada kogemusi erinevates keskkondades.

Kaitsevägi avas Lääne-Virumaal kolm aastat tagasi Rabasaare linnavõitluslinnaku. Kuid lisaks sellele otsitakse võimalusi linnalahingu harjutamiseks ka väeosade lähedal avalikus ruumis asuvates hoonetes. Teisipäeval viidi õppused läbi Jõhvi valla osaliselt kasutuses olevas Kohtla-Nõmme rahvamajas ja selle ümbruses.

"See annab seda, et sõdur saab hommikul tulla ja õhtul ära minna ehk õhtupoole saab magada väeosas ning mentaalselt ja füüsiliselt välja puhata ennast," nimetas kompaniiülem nooremleitnant Aleksandr Kalnitski sellise õppuse eeliseid.

Üheks omavalitsuseks, kellega Eesti kaitseväelastel on kujunenud hea koostöö, ongi Jõhvi vald, kus asub ka üks kaitseväe linnakutest.

"Jõhvi on väga uhke, et meil on sõjaväelinnak ja et see kogu aeg kasvab, see on meile väga tähtis. Meie ülesanne on luua kõik võimalused, et need väeosad, kes on meil linnakus, saaksid oma tööd - oma õppetööd ja harjutustööd - võimalikult hästi ja probleemideta teha," ütles Jõhvi vallavanem Vallo Reimaa, kelle sõnul on omavalitsuse roll ka see, et teha vajadusel elanikkonna seas selgitustööd.

Kaitseväelaste sõnul on omavalitsused koostööaltid. Kaitseväe jaoks on vaid oluline enne õppusi hooned üle vaadata, et seal saaks harjutusi ohutult korraldada.

"Ei ole üldse probleem sellega ehk kui nendel on hooneid anda, siis nad annavad, ehk lihtsalt me küsime ja nad annavad. Ainukene asi, mida me vaatame, on see, kui ohutu see on. Kui maja on varisemisohuga, siis kindlasti me ei võta seda ja ei lähegi sinna," sõnas Kalnitski.

Jõhvi vallas toimuvad linnalahingu harjutused jätkuvad kolmapäeval Voka rahvamajas.

