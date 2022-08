Riik rajab Rabasaarde uue linnavõitluslinnaku

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse tellimusel ehitatavad uued hooned rajatakse arvestusega, et Rabasaares säiliks vana turbatööstusasula miljöö. Elanikest tühja külla kerkivad uued majad ise on erilised.

"Kui me nende hoonete lähteülesandeid hakkasime kokku panema ja oma kliendiga ehk kaitseväega läbi rääkima, siis sealt tuli loomulikult selliseid asju, millega me ei osanud arvestada teeme ühele hoonele seina, mida võib reaalselt õhku lasta, ja hoonete ruumiplaanid on tehtud niimoodi, et me saame vaheseinu liigutada ehk muuta ruumide asetust," ütles RKIK-i harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Keeruliseks väljakutseks on ehitajatele Kaitseväe keskpolügooniga otseühenduseks ehitatav tee. Lisaks rajatakse üle Soodla jõe uus sild.

"Kõige keerulisemaks teebki maastik ise. Tegu on läbi raba mineva teega ja selle ehitamine rabas on üksjagu katsumusterohke," sõnas YIT Eesti AS-i taristuprojektide valdkonnajuht Priit Kuldsaar.

"Silla ehitamise plaanime lõpetada septembri lõpus - oktoobri alguses. Pärast seda saame ka oma transporti üle silla organiseerida ja viimase teelõigu valmis ehitada," ütles Kuldsaar.

Ehitustööde lõpuni on Rabasaare kõrvalistele silmadele suletud. Rajatiste valmides on kavas põneva ajalooga asula huvilistele piiratud aegadel avada.

"Harjutustest vabadel hetkedel on ta tsivilistidele avatud, aga ootame inimeste mõistvat suhtumist, et siin ei hakataks vanu hooneid, aga samamoodi ka uusi hooneid lammutama ja lõhkuma," ütles Kalmaru.

4,8 miljoni eurose eelarvega taristu peaks valmis saama uue aasta esimeses kvartalis.