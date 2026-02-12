Apollo Group teeb esimese sammu börsile

Võlakirjaemissiooniga kavatsetakse tugevdada ettevõtte finantsilist iseseisvust ja kapitalistruktuuri ning toetada kasvu ja investeeringuid tegevuse efektiivsuse parandamisse, teatas Apollo Group.

Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas plaanib Apollo esitada vastava taotluse. Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine. Prospekti kinnitamisest ja võlakirjade pakkumise alustamisest, sealhulgas märkimistingimustest, teatab Apollo eraldi teatega.

LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmuse sõnul on nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid aastaid oodanud kapitaliturule Baltikumi turuliidreid uutest tegevusvaldkondadest. "Kapitalituru elavnemise seisukohalt on äärmiselt oluline, et Apollo plaanib oma võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul kaubelda," lisas Kalmus.

"Meie kontseptsioonid on end tõestanud – nii kinokett, raamatupoed kui restoranid tegutsevad kasumlikult. See on loonud hea baasi ambitsioonikaks kasvuks, et järgmise viie aasta jooksul suurendada oluliselt nii käivet kui ka asukohtade arvu kõikidel meie koduturgudel. Tahame kasvatada meie poolt opereeritavate asukohtade arvu tänaselt 170 üksuselt ligikaudu 300-ni," lausus Apollo Groupi juht Toomas Tiivel.

Apollo Groupi sõnul on neil ambitsioonikad laienemise plaanid eelkõige Soomes, Lätis ja Leedus. Soome turule kavatsetakse Vapiano ja KFC kõrvale viia ka teisi grupi brände.

Apollo Groupi 2024/25. majandusaasta konsolideeritud müügitulu oli 227 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaastaga võrreldes kuus protsenti ehk 14 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud kasum enne amortisatsioonikulu ja intressitulu/-kulu (EBITDA) oli 40 miljonit eurot, suurenedes aastaga 12 protsenti.

Apollo Groupi kuuluvad sellised brändid nagu Apollo Kino, Apollo raamatupood, Blender, Ice Cafe, Vapiano, KFC, Lido, MySushi, CanCan ja Delano. Grupi püsikliente koondaval Apollo Klubil on üle miljoni lojaalse liikme.