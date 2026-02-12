X!

Apollo Group teeb esimese sammu börsile

Majandus
Apollo Plaza
Apollo Plaza Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Meelelahutus- ja toitlustuskontsern Apollo Group kavandab teekonda börsile koostöös LHV pangaga, esimese sammuna plaanitakse viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirja.

Võlakirjaemissiooniga kavatsetakse tugevdada ettevõtte finantsilist iseseisvust ja kapitalistruktuuri ning toetada kasvu ja investeeringuid tegevuse efektiivsuse parandamisse, teatas Apollo Group.

Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas plaanib Apollo esitada vastava taotluse. Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine. Prospekti kinnitamisest ja võlakirjade pakkumise alustamisest, sealhulgas märkimistingimustest, teatab Apollo eraldi teatega. 

LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmuse sõnul on nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid aastaid oodanud kapitaliturule Baltikumi turuliidreid uutest tegevusvaldkondadest. "Kapitalituru elavnemise seisukohalt on äärmiselt oluline, et Apollo plaanib oma võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul kaubelda," lisas Kalmus. 

"Meie kontseptsioonid on end tõestanud – nii kinokett, raamatupoed kui restoranid tegutsevad kasumlikult. See on loonud hea baasi ambitsioonikaks kasvuks, et järgmise viie aasta jooksul suurendada oluliselt nii käivet kui ka asukohtade arvu kõikidel meie koduturgudel. Tahame kasvatada meie poolt opereeritavate asukohtade arvu tänaselt 170 üksuselt ligikaudu 300-ni," lausus Apollo Groupi juht Toomas Tiivel. 

Apollo Groupi sõnul on neil ambitsioonikad laienemise plaanid eelkõige Soomes, Lätis ja Leedus.  Soome turule kavatsetakse Vapiano ja KFC kõrvale viia ka teisi grupi brände. 

Apollo Groupi 2024/25. majandusaasta konsolideeritud müügitulu oli 227 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaastaga võrreldes kuus protsenti ehk 14 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud kasum enne amortisatsioonikulu ja intressitulu/-kulu (EBITDA) oli 40 miljonit eurot, suurenedes aastaga 12 protsenti. 
Apollo Groupi kuuluvad sellised brändid nagu Apollo Kino, Apollo raamatupood, Blender, Ice Cafe, Vapiano, KFC, Lido, MySushi, CanCan ja Delano. Grupi püsikliente koondaval Apollo Klubil on üle miljoni lojaalse liikme.  

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:15

Lõuna-Korea luure hinnangul soovib Kim oma mantlipärijaks tütart

11:11

Otse kell 13.30: koostajad tutvustavad inimarengu aruannet

10:44

Sidepiirangud tekitavad Vene vägedele raskusi Uuendatud

10:41

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

10:34

Juhan Aguraiuja: kõrged elektriarved on piirkonna energianälja sümptom

10:22

Doktoritöö: hirmu isejuhtiva bussi ees maandab isiklik kogemus

10:21

Statistikaamet ei tea, millal jaanuari THI andmed valmis saavad

10:20

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid asuvad majandusmuresid arutama

10:17

ERR-i teleuudised kell 7:00

10:17

ERR-i teleuudised kell 9:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha Uuendatud

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Simon noppis teise kulla, Külm 28. Uuendatud

11.02

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest Uuendatud

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

11.02

Vseviov: ei saa nii, et pool orkestrit mängib Mozartit ja teine pool Bachi

11.02

Galerii: Tallinna Ülikooli rektoriks sai Priit Reiska

ilmateade

loe: sport

10:41

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

10:06

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

09:39

TÄNA OTSE | Taliolümpial stardib neli Eesti suusatajat

09:14

TÄNA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit

loe: kultuur

09:46

Otse kell 19: Muuseumirottide auhinnatseremoonia Ukuaru muusikamajas

09:37

Pildid: Draakoni galeriis avati Riin Maide näitus "Ääremärkuste arhitektuur"

09:21

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek

09:19

Pildid: Hobusepea galerii avati Maria Izabella Lehtsaare näitus "Jänesed paitavad su pead"

loe: eeter

09:49

Eesti Laulu ankeet. Clicherik ja Mäx

08:48

Galerii: Eesti Laulu finalistid alustasid proovidega

11.02

Tõnu Oja luuletuste vastukajast: on ka kirjutatud, et "teame, kus sa elad"

11.02

"Pealtnägija": kas kelmide võetud laenust saab tõesti lihtsalt lahti?

Raadiouudised

10:10

Gripp levib praegu hoogsalt

10:00

Päeval tuleb kuni kümme külmakraadi

09:30

Raadiouudised (12.02.2026 09:00:00)

00:25

Päevakaja (11.02.2026 18:00:00)

00:25

Piirissaarde ametlikku jääteed ei rajata

00:25

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

00:25

Tänavune Tartu Maraton toimub tavapikkuses ja traditsioonilisel marsruudil

00:25

Lennundusmuuseumi asutaja soovib riigilt püsirahastust

00:20

Ida-Virumaal ollakse kimpus suurte kortermajade renoveerimisega

00:20

Raadiouudised (11.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo