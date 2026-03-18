Apollo võlakirjade pakkumine märgiti napilt täis

Apollo eesmärk oli laenata investoritelt 50 miljonit eurot ning võlakirju märgiti 51 miljoni euro ulatuses. Jaeinvestorid saavad kätte kõik soovitud võlakirjad., institutsionaalsed investorid ehk valdavalt pensioni- ja investeerimisfondid saavad 97 protsenti märgitud võlakirjadest.

Investoritele pakutud intressimäär oli seitse protsenti.

Apollo gruppi kuulub ligi 170 müügikohta - lisaks kinodele ja poodidele ka kohvikud ja restoranid, näiteks Vapiano, KFC ja Lido kaubamärgid. Laenatud raha toel on plaanis avada veel enam kui sada restorani.

"Me oleme ise tulemusega väga rahul, sest 51 miljonit on väga suur summa ja meie andmeil see on ajaloo suurim börsidebüüt Baltikumis," ütles Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel.

"Eestist me saime 80 protsenti märkimistest. Ja kui nüüd mõelda, mida oleks võinud teisiti teha või kus nii hästi ei läinud, siis täitsa üllataval kombel eelmisel nädalal Lätis oli koolivaheaeg ja Leedus iseseisvuse taastamise päev. Tuli välja, et paljud otsustajad olid suusatamas või golfi mängimas," märkis Tiivel.

"Võimalik, et me läheme veel välja pakkumisega täiendavad 20 miljonit korjata," lisas ta.