Iraani režiimi esindaja hakkab ÜRO-s edendama sotsiaalset kaasatust

ÜRO sotsiaalse arengu komisjon valis kolmapäeval oma asejuhiks Iraani islamirežiimi esindaja Abbas Tajiki. Tema komisjon vastutab vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaasatuse edendamise eest.

Tajiki on üks komisjoni kahest asejuhist, sama rolli hakkab täitma ka Aserbaidžaani esindaja Shahriyar Hajiyev. Komisjoni juhiks valiti Portugali esindaja Stefano Guerra.

Kõnealune komisjon on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) funktsionaalorgan, mis vastutab sotsiaalarengu tegevuskavade, sealhulgas vaesuse vähendamise, täieliku tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamise eest.

Asejuht aitab koostada komisjoni päevakava ning korraldada arutelusid. Inimõiguste kaitsjad on seetõttu kritiseerinud Iraani režiimi esindaja valimist komisjoni asejuhiks.

Iraani islamirežiim on aastakümnete jooksul toime pannud tõsiseid inimõiguste rikkumisi. Hiljuti puhkesid riigis suured meeleavaldused ning režiim alustas seejärel protestide vägivaldset mahasurumist.

Veresauna tegelikku ulatust on raske hinnata, sest rahvusvahelised uudisteorganisatsioonid ei saa riigis kohapeal töötada. Mõned lekkinud dokumendid viitavad, et protestide käigus on hukkunud ligi 35 000 inimest. Hiljuti kandis EL Iraani revolutsioonikaardi terroristlike organisatsioonide nimekirja.