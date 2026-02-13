X!

E-Piim Tootmise ostmise vastu tunneb huvi mitu suurettevõtjat

Majandusminister Erkki Keldo sõnul sooviks riik, et E-Piima tootmisüksus jääks Eesti kapitali omandusse ka siis, kui ettevõte läheks pankrotti. Üks võimalus oleks pakkuda tehase ostjale laenugarantiid. Tehase vastu tunneb huvi mitu suurettevõtjat. Joakim Heleniuse hinnangul võiks huvilised luua konsortsiumi tehase omandamiseks.

Majandusminister Erkki Keldo kinnitusel on riik valmis aitama pankrotiavalduse sisseandnud ettevõtet E-Piim Tootmine, et selle Paide piimakombinaat saaks tegevust jätkata Eesti kapitali põhiselt. Keldo peab jätkamist väga oluliseks, kuna vastasel juhul peaks Eesti piimatootjad toorpiima riigist välja müüma.

"Me riigina esimene eelistus ei ole sinna ettevõttesse ise sisse minna, kas anda täiendavad garantiid, käendus erainvestorile, et ta oleks valmis Eesti ettevõtjaid finantseerima, et see tehas omandada," ütles Keldo.

E-Piima omanikfirma juht Peep Peterson kinnitas, et huvilisi E-Piim Tootmise ostuks on - teiste seas Hollandi ettevõte A-Ware, kes on juba ettevõttesse investeerinud ja kelle esimene ülevõtmispakkumine tagasi lükati.

"Meile teadaolevalt on sellest huvitatud seesama A-Ware, kuid oleme ka kuulnud Eestist huvilistest, kes sooviksid seda omandada. Meie põhimure praegu on, et ei unustataks ka neid võlgu, mis on eelmistel aastatel tekkinud 30 miljoni ulatuses," ütles Peterson.

Keldo sõnul peab igasugune riigipoolne abi olema kooskõlastatud Euroopa Komisjoniga.

"Ma täna ei ütleks, et meil mingi lahendus on välistatud, aga me peame ka arvestama, et mida iganes riik käenduse või garantiiga aitab, see vajab ka Euroopa Komisjonilt riigiabi luba," ütles Keldo.

Trigon Capitali juht Joakim Helenius leiab, et laenugarantiist vajalikum oleks riigi garantii piimatootjatele.

"Kas mingit riigi garantiid on pankadele vaja? Mina oleks pisut skeptiline. Ma pigem arvan, et riiklikke garantiisid on vaja piimatootjatele, kui nad hakkavad oma piima selle tehase uuele omanikule müüma," sõnas Helenius.

Helenius rõhutas, et E-Piim Tootmine on Eesti piimandussektorile väga oluline ja selle omandamiseks võiks Eesti ettevõtted moodustada konsortsiumi.

"Trigon on kindlasti huvitatud selle päästeoperatsiooni osaks saada. Ma arvan aga, et oleks vaja, et selles konsortsiumis, mis selle võib-olla ära ostaks, oleks ka piimatöötlemise kogemusi. Ilmselt oleks vaja mingi piimatööstur sinna konsortsiumi osaks saada," lausus Helenius.

Toidutööstusettevõtte Maag Grupp juhatuse liige Toomas Juhani ütles "Aktuaalsele Kaamerale", et ei välista Maagi osalemist võimalikus konsortsiumis. Infortari juht Ain Hanschmidt nentis, et strateegiline huvi E-Piim Tootmise vastu on Infortaril olemas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"



