E-Piima võlad on pannud põllumehed raskesse olukorda

Pankrotistunud E-Piimale piima müünud ja rahata jäänud põllumehed on septembrist saati püksirihma pingutanud, et maksud ja laenu oleksid tasutud. Sel nädalal Paidesse kogunenud piimatootjate ühistu liikmed tegid ühistu nõukogule ettepaneku müüa rahamurede leevendamiseks Läti tütarettevõtte piimatehas Jaunpilsis.

Türi vallas 70-pealist piimakarja pidav Ennu Nurk pole kunagi varem piimarahata jäänud. E-Piim on talle septembrist saati võlgu summa, mis ületab viie kuu käibe.

"Praegu ollakse meile võlgu 120 000 või isegi natuke rohkem," tõdes Põllema Saare omanik, ühistu SCE E-Piim liige Nurk.

Nurk ütles, et saab veel hakkama, kuna sügisel müüs metsa ja vana tehnikat. Kuid uut tehnikat välja osta ta enam ei suuda, praegu laenu võtmist mees aga õigeks ei pea.

"Riik peaks kindlustama selle, et me saame piimarahad kätte," leidis ta. "Kui meil on tulevik tume, siis ei ole sellest laenu võtmisest eriti kasu."

Vennad Aimar ja Allar Arusalu on pereettevõttele Mürkal pühendanud kogu elu. Praegu on osaühing Mürkalil laudas 120 lüpsilehma. Allari sõnul algas E-Piima liikmetele möödunud aasta lootusrikkalt, sest piima kokkuostuhind kerkis lakke. Juunis, hinda langetati, tootjad muutusid murelikuks.

"Samal ajal meie kombinaadi "kommertspiim", nendele piimahind ei langenud. Ja aasta lõpus siis jõudsimegi seisu, kus enam piimarahad ei laekunud. Meile ollakse võlgu enam-vähem 175 000 eurot," rääkis Mürkali juhataja, ühistu SCE E-Piim nõukogu liige Allar Arusalu.  

See on neljandik aastatoodangu maksumusest. Kuigi Mürkal suuri investeeringuid praegu ei vaja, küsiti Maalelu Edendamise Sihtasutuselt (MES) ometi laenu käibevahendite nappuse leevendamiseks.

"Küll on MES-i laenul röögatumad intressihinnad. Me pole kunagi nii kõrge intressiga laenu võtnud, siis tänu sellele laenule meil ei jää tegemata mitte midagi," ütles Arusalu.

Esmaspäeval tegi E-Piima Paide uus piimakombinaat piimandusühistu SCE E-Piim üldkoosolek oma nõukogule ettepaneku müüa Läti tütarettevõtte piimatehas, et nii kiirendada piimaraha kättesaamist. 

"Nõukogu veel langetab otsust kirjalikus menetluses, kas Jaunpils müüa või mitte.  Kuna me oleme sellises saneerimise-eelses olukorras, siis iga tulu või varade müük annab võimaluse piimavõlga vähendada," rääkis piimandusühistu SCE E-Piim tegevjuht Peep Peterson.

E-Piim võlgneb piimatootjaile ligi 30 miljonit eurot.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

E-Piima võlad on pannud põllumehed raskesse olukorda

