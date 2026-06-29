E-Piima ühistu nõukogu kutsus Peep Petersoni juhatusest tagasi

SCE E-Piim nõukogu hinnangul ei lähtu ettevõtte praegune juhatus piimatootjate huvidest ning seetõttu kutsus nõukogu juhatuse liikme kohalt tagasi Peep Petersoni.

E-Piima nõukogu esimees Kaja Piirfeldt teatas, et nõukogu hinnangul ei tegutse praegune juhatus piimatootjate huvidest lähtuvalt.

"E-Piima ühistu liikmed ja võlausaldajad, Eesti piimatootjad on juba pool aastat oodanud lahendust E-Piima olukorrale. Talunikel on pikka aega saamata piimarahad ning asjatult on õhus lootust, et ettevõtet on veel võimalik päästa," selgitas Piirfeldt.

Ta lisa, et arvestades ettevõtte majanduslikku olukorda ja asjaolu, et majandustegevust enam ettevõttes ei toimu, on ajutiselt sellele positsioonile nõukogu liikme määramine kõige ratsionaalsem.

Piirfeldt tõi välja, et ühistu kaudu pole Eesti talunike piima müüdud juba tänavu aprillist ehk sisuliselt on ühistu majandustegevus seiskunud. Halduskulude tasumist on aga jätkatud, mis kahjustab võlausaldajate huvisid.

"Piimatootjate huvides on praegu võimalikult kiiresti pankrotiprotsessiga edasi minna. Selle käigus on võimalik müüa Läti kohupiimatoodete tehase Jaunpils Pienotava osalus, mille arvelt tootjatele tasumata jäänud piimarahasid kasvõi osaliselt hüvitada. Samuti ootavad piimatootjad ettevõttesse jäänud käibemaksu tagastust," lisas Piirfeldt.

Nende väiketootjate jaoks, kellel ühistu liikmetena on ühistusse piima tarnimise kohustus, tähendab saneerimine, et nad saavad ka tulevikus ühistusse tarnitava piima eest vähem raha. Saneerimisel makstakse ühistusse tarnitud piimaga kinni tänast 30 miljonisse eurosse ulatuvat võlga. See on talunike jaoks lisakaotus ühistusse kinni jäänud rahale.

"Väiketootja jaoks tähendab see suure tõenäosusega piimatootmise lõppu, sest sisendite arved jäävad lihtsalt maksmata," ütles Teele Eskor Paevälja talust.

Peep Petersoni rolli võtab E-Piima juhatuses ajutiselt üle nõukogu liige Allar Arusalu. Tema sõnul tuleb edasises protsessis hoida esikohal piimatootjate ja võlausaldajate huvid.

"Mida kiiremini lõpplahenduseni jõuame, seda varem jõuavad ka veel allesolevad ressursid piimatootjateni. Võime küll aimata, kelle huvides pankrotiga venitatakse, aga tegelikult jääb arusaamatuks, miks püüavad endised juhid jätta muljet, justkui oleks võimalik 30 miljoni eurose võlakohustuse ja puuduva majandustegevusega ettevõtet päästa," sõnas Arusalu.

Ka ei pidanud Arusalu arusaadavaks, miks on vaidlustatud kohtuniku algatatud pankrotiprotsess.

"Jätkuvalt makstakse igakuiselt palkasid ja mitmete juriidiliste vaidluste kulusid, millega püütakse maksejõuetuse menetlust pidurdada. Keeruline on mõista, kuidas see võlgade osalistki tasumist ja ettevõttesse jäänud käibemaksu tagastust ootavate piimatootjate huvisid esindab," sõnas Arusalu.

E-Piim moodustati ühistuna 1997. aastal ning 2020. aastal kujunes sellest Eesti ja Läti piimatootjaid ühendav Euroopa ühistu SCE E-Piim. Ühistu koondas sadakonda talunikku, kelle piima väärindamiseks rajati Paidesse sõsarettevõtte kaudu juustutehas.

Pankrotti läinud AS E-Piim Tootmine oli Eesti suurim juustutootja, mille enamusaktsionär oli ligikaudu 73-protsendilise osalusega SCE E-Piim.