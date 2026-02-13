Brüsseli piirkond sai lõpuks linnavalitsuse

Seitse erakonda pidasid linnavalitsuse moodustamiseks kõnelusi ning neljapäeva õhtul teatas prantsuskeelse liberaalse erakonna (MR) juht Georges-Louis Bouchez, et jõuti kokkuleppele.

"Oleme kergendatud, et pärast enam kui 600 päeva on meil Euroopa pealinnas taas valitsus," teatas Bouchez. Ta lisas, et kõik seitse parteid leidsid ühise seisukoha.

Belgia peaminister Bart De Wever oli viimaste uudiste valguses ettevaatlikult optimistlik.

"Olen näinud sõnumeid selle kohta. Ma tahan peamiselt näha, mida see kokkulepe endaga kaasa toob. Brüsseli eelarve on rööbastelt maha sõitnud," ütles Bart De Wever.

Brüsseli piirkond oli ilma valitsuseta alates 2024. aasta juuni valimistest. Brüsseli võlakoormus on kasvanud 15 miljardi euroni ning seetõttu kasvab mure finantskriisi pärast.