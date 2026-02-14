Sõbrapäev möödus lillepoodides mullusest tagasihoidlikumalt

Täna on sõbrapäev ehk aasta üks kiiremaid päevi lillepoodides ja kohvikutes. Eestis seisid lillesabas täna ikka vaid mehed. Ja eelistatuim valik on jätkuvalt punane roos.

Keskpäev Tallinnas Viru tänaval. Müüjad ütlevad, et lillehuvilisi on sel aastal mõnevõrra vähem kui eelmistel sõbrapäevadel, kuna krõbe külm ei soosi õue tulema. Sellegipoolest pole müük paha ja kassatulu üle ei kurdeta. Kes end juba välja on vedanud, ei saa ju tühjade kätega lahkuda.

"Ma olen klassikaline mees, ikka vanakooli mees ja ma arvan, et lilled on... Usun, et ta jääb rahule nendega, lihtsalt et rõõmu pakkuda natuke," ütles Aleksander.

Keskmise kimbu suurus jääb aga mõnevõrra eelmistele aastatele alla ja müüjad täheldavad, et rohkem jälgitakse ka hindu.

"Eelarvet vaadatakse siiski rohkem. Näiteks varem ostis 101 roosi iga kolmas või iga viies klient, aga nüüd ostetakse väiksemaid kimpe. Aga rõõmu teha on ikka tore," ütles lillemüüja Anja.

Eestis on sõbrapäeval jätkuvalt kombeks, et lilli ostavad kaaslastele ainult mehed ja populaarseim lillevalik on ikka punane roos.

"Olen uurinud juba ammu välja, et minu tüdrukule meeldivad roosid. Täna läksin millegi uue peale, võtsin punaste asemel roosad. Ostsin ka ühed ilusad kreemid. Kuna sai koos vaadatud "Emily In Paris" saadet, siis kuulsime sellist brändi nagu La Mer. Mõtlesin, et võiks proovida järgi," rääkis Indrek.

Ka kohvikutes ja restoranides oli üks aasta kiiremaid päevi. Lasnamäel asuva restorani Ciao Ragazzi kogemuse põhjal osutus tänavune sõbrapäev eelmisest naistepäevastki rahvarohkemaks.

"Õhtuks ootame täismaja ja kõik kohad olid juba nädal aega tagasi välja müüdud. Aga see on hea, ma ei kurda. Tänavu meil on külastajaid isegi rohkem, kui oli eelmisel aastal," ütles Ciao Ragazzi teenindaja Diana Šubina.

Hinnatõusudele vaatamata pidupäeva arvelt seega kokku ei hoita.