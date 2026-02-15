Kuivad küttepuud on ladudest otsas

Kuiv küttepuu on müüdud ja metsamehed ütlevad, et eelmised soojad talved ei innustanud neid ka kuiva puud tegema. Kes praegu puukuuri täiendust otsib, peab leppima toore küttepuuga.

Kuusalu lähedal koristab kohalik saeveski omanik metsas raiejäädet hakkepuiduks. Tal on paarkümmend väljakujunenud klienti. Kui temalt kuiva puud küsida, siis seda ei ole. Kuid peamiselt seetõttu, et kohalik varub ette ja kuivatab ise, mitte ei hakka keset talve paari ruumi juurde otsima.

"Hetkel on ainult toorest, kuiva meil enam ei ole. See aasta isegi ei teinud seda kuiva. Eelmistel aastatel oli kuiva müük nii kehv, et rohkem oleme toore puu müügile läinud," sõnas Hirvli saeveski omanik Taavi Rada.

Kohalik mees Tarmo Kamm teeb juba üle 30 aasta küttepuid. Tal on seitse ja pool hektarit oma metsa, kuid ta ostab ka riigimetsast. Selle hind tõuseb igal aastal euro kuni kaks, ütles ta. Tal on aga kuivi puid küll. Need kuluvad enda tarbeks ja sugulastele. Siiski on ka võõrad õuele sõitnud ja küsinud, kas puud on müügiks.

"Väga palju on käinud. Sõidavad õue peale, Küsivad, kas müüd puid. Ma ütlesin, et kas tahad osta. Ja kui ütled hinna, siis ei taha osta. Kuiv puu on ju kallis," rääkis ta.

Internetis levivad hinnad võivad olla 75 kuni 80 eurot ruumi kohta. Elektri hind tänavu ei kutsu ka küttepuid saagima ega lõhkuma.

"Väga niru. Elektri hind on nii kõrge, et praegu pole mingit mõtet saagida-lõhkuda elektri pealt. Mootorsaega võin saagida ette, aga lõhkuma pean ikka elektriga. Nelja kilovatine on mootor – löö kokku siis," rääkis Kamm.

Sama on põhjus, miks briketti ja pelleteid pole. Hulgimüüjad ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et tootjatel pole praeguse elektrihinna juures mõtet toota – liiga kalliks läheb.