Küttepuude hinnad püsivad stabiilsed

Küttepuud on sel aastal pea sama kallid, kui need olid eelmisel aastal.

Varasemate aastate küttepuude kiire hinnatõus on pidurdunud ja Riigimetsa Majandamise Keskuse puiduturustusosakonna juhataja Esko Orase sõnul on hinnatase püsinud viimase kahe aasta jooksul üsna muutumatu.

"Kui me üldist taset vaatame, siis hinnad on olnud stabiilsed nii tegelikult sellel aastal kui ka eelmisel aastal. Märkimisväärseid hinnamuutusi toimunud ei ole. Protsentuaalselt jääb ta paari protsendipunkti juurde," rääkis Oras.

Küttepuude ostmisega Oras viivitada ei soovita.

"Täna on õige aeg mõelda veel talveküttepuude varumisele, et need saaks ikkagi metsas raiutud, transporditud ning ka riita laotud. Aga hoolsamad siinkohal juba tegelikult mõtlevad järgmise aasta kütteperioodi peale ja hangivad juba järgmiseks sügiseks endale küttepuid."

Eraklientidel on võimalik RMK-st osta nii kohale transporditavaid küttepuid kui ka varuda neid ise riigimetsast. Poole autokoorma puhul maksab küttepuit 72 eurot tihumeetri kohta, täiskoorma puhul 57 eurot. Ise metsast varudes saab puitu aga poole odavamalt.

"Seal on ka siis väike piirang ees, et kuni 30 tihumeetrit aastas me seda raieõigust elanikkonnale anname," selgitas Oras.

Metsanduseksperdi Heiki Hepneri väitel on erametsaturul hinnad viimase poole aasta jooksul tasapisi tõusnud ning juuni lõpuks maksis tihumeeter küttepuitu keskmiselt 42 eurot. Sellele tuleb aga tavatarbijal juurde arvestada veel käibemaks ning transpordikulu.

Hepneri sõnul mängib suurt rolli ka see, kuidas puud pärast varumist hoiule pannakse.

"See on puude puhul ikka hästi oluline, et oleks piisavalt soe ja ka piisavalt õhk liiguks, et kindlasti ei tohi märgasid puid kinnisesse puukuuri viia. Seal nad ei kuiva, vaid lähevad lihtsalt hallitama," õpetas Hepner.