Riia palsami tootja on pankroti äärel

Riia palsam.
Riia palsam. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Läti joogitootjal Amber Latvijas balzams, mille üks tuntumaid kaubamärke on liköör Rīgas balzams (Riia palsam), on tekkinud riigi ees suur maksuvõlg ja selle suhtes on algatatud ajutise õiguskaitse menetlus.

Amber Latvijas balzamsi võlg riigi ees on kasvanud üle 28 miljoni euro ning juba novembris alustas Läti maksuamet (VID) ettevõttelt maksuvõlgade sissenõudmist, teatas Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Sügisel lubas ettevõtte juhtkond võla likvideerida, kuid kolm kuud hiljem on olukord hoopis halvenenud. Nüüd on teatatud, et kohus on algatanud ettevõtte suhtes esialgse õiguskaitse menetluse, mille eesmärk on olukorras, kus ettevõte ei suuda enam oma võlgu õigeaegselt tasuda, võimaldada sel kohtu abil saada ajapikendust oma rahalise seisu reorganiseerimiseks, et vältida pankrotti.

Ettevõtte esindajad keeldusid intervjuudest, kuid tehtud avalduses põhjendasid nad seda sammu rahaliste raskustega, mis järgnesid varade sundvõõrandamisele Venemaal ja küberrünnakule, mis põhjustasid probleeme raha liikumisel ja viivitusi aktsiisimaksude tasumisega.

Ettevõtte tegevusaruanne näitab, et Amber Latvijas balzams on laenanud kümneid miljoneid eurosid seotud ettevõtetele või oma kontserni kuuluvatele ettevõtetele. Hiljutises auditis on öeldud, et osa neist võlgadest ei pruugigi täies mahus tagasi laekuda. Olukorda süvendas veelgi jaanuari keskel avaldatud teade Stoli Grupi likvideerimisest Ameerikas. See Amber Latvijas balzams grupi ettevõte andis olulise osa tehase tellimustest, seega võib selle pankrot otseselt mõjutada Amber Latvijas balzamsi võimet riigi ja võlausaldajate esitatud arveid tasuda.

Amber Latvijas balzams aktsiad on noteeritud Balti börsil, kus ettevõte on pandud erijälgimise alla. See on investoritele hoiatussignaal, et olukord ettevõttes on muutunud ettearvamatuks. Nende murede tõttu on ettevõtte aktsiate väärtus viimase kuu jooksul langenud enam kui 50 protsenti.

"Ideaalis peaksid investorid ettevõtte tegevust pidevalt tähelepanelikult jälgima. See pole nii-öelda ühepäevane uudis, et järsku läks kõik valesti. Ohumärgiks oli juba maksuameti algatatud võlgade sissenõudmine, mis oli väga tugev signaal. Ja siis, pärast finantsaruannetega tutvumist, oleks olnud võimalik otsuseid langetada palju varem," selgitas finants- ja investeerimisekspert Kaspars Peisenieks.

Asjaolu, et ettevõte on esitanud esialgse õiguskaitse taotluse, ei tähenda otseselt pankrotti, kuid see pole ettevõtte tuleviku jaoks ilmselgelt hea märk, kommenteeris LSM.

Läti majandusministri Viktors Valainise sõnul ei ole riigi prioriteet praegu mitte omanike ebaõnnestunud äriotsuste tõttu raskustesse sattunud ettevõtte päästmine, vaid tootmisüksuse kaitsmine, mis annab Läti majandusele lisaväärtust.

"Näeme, et Balzams on väga keerulises finantsolukorras. Hindame praegu, kuidas nad on oma rahaasju korraldanud. Hetkel keskendume tootmisüksusele endale. Balzamsil on palju rohkem varasid, erinevaid kinnisvaraobjekte ja projekte, mida tema põhiaktsionär on arendanud mitte ainult Lätis, vaid ka väljaspool Lätit, mis on suuresti üks peamisi põhjuseid, miks need probleemid on tekkinud. Igal juhul sekkume vajadusel kindlasti, et tagada selle tootmisüksuse edasine töö," ütles majandusminister.

VID-i andmetel on Amber Latvijas balzams endiselt turuliider Lätis tarbitavate alkohoolsete jookide (välja arvatud õlu) mahu poolest. Ettevõttes töötab umbes 360 inimest. Aastatel 2002–2024 maksis ettevõtete grupp Läti riigieelarvesse makse ligi kaks miljardit eurot. Ettevõtte tegelik kasusaaja on miljardär Juri Šefler.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM.lv

