Vene opositsioonijuhid kogunesid Vilniusesse nõu pidama

"Vaba Venemaa foorumit" on Leedus alates 2016. aastast kaks korda aastas peetud, tavaliselt Vilniuses.

Foorum toob kokku erinevaid poliitikuid, teadlased, avaliku elu tegelased ja ajakirjanikud, kes vastanduvad Venemaa praegusele režiimile.

Teisipäeval on teemadeks Venemaa sõda Ukraina vastu, rahvusvahelise korra lagunemine, agressori karistamine, Venemaa ühiskonna olukord ja vastupanu Vladimir Putini režiimile.

Esmaspäeval toimub kinnine istung organisatsiooniliste küsimuste arutamiseks ning arutelu pealkirjaga "Kõik Ukraina võidu nimel: venelaste roll Ukraina relvajõudude toetamisel".

Kahepäevase "Vaba Venemaa foorumi" teemadeks on seekord, kuidas aidata Ukrainal tõrjuda Vene vägede sissetungi ja kodanikuallumatuse toetamine Venemaal, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.lt.

Paguluses elavad Venemaa opositsioonijõudude juhid kogunesid Vilniusesse oma tavapärasele nõupidamisele.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: