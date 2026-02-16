Vene opositsioonijuhid kogunesid Vilniusesse nõu pidama
Paguluses elavad Venemaa opositsioonijõudude juhid kogunesid Vilniusesse oma tavapärasele nõupidamisele.
Kahepäevase "Vaba Venemaa foorumi" teemadeks on seekord, kuidas aidata Ukrainal tõrjuda Vene vägede sissetungi ja kodanikuallumatuse toetamine Venemaal, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.lt.
Esmaspäeval toimub kinnine istung organisatsiooniliste küsimuste arutamiseks ning arutelu pealkirjaga "Kõik Ukraina võidu nimel: venelaste roll Ukraina relvajõudude toetamisel".
Teisipäeval on teemadeks Venemaa sõda Ukraina vastu, rahvusvahelise korra lagunemine, agressori karistamine, Venemaa ühiskonna olukord ja vastupanu Vladimir Putini režiimile.
Foorum toob kokku erinevaid poliitikuid, teadlased, avaliku elu tegelased ja ajakirjanikud, kes vastanduvad Venemaa praegusele režiimile.
"Vaba Venemaa foorumit" on Leedus alates 2016. aastast kaks korda aastas peetud, tavaliselt Vilniuses.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: LRT.lt